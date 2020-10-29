Умные стиральные машины Candy SmartPro появятся в России

Бренд Candy представляет новую линейку умных стиральных машин Candy SmartPro. Новая линейка сменит предыдущее поколение Candy Smart.

Candy SmartPro предложит широкий выбор стиральных машин с загрузкой 5-8 кг и глубиной 34-44 см. Новая линейка SmartPro оснащена модулем Wi-Fi + Bluetooth предлагая пользователю возможность управлять и следить за состоянием стиральной машины удаленно, через приложение Candy simply-Fi. Кроме того, пользователю будут доступны советы по выбору режимов, советы по удалению различных видов загрязнений, использованию моющего средства и многое другое.

Стиральные машины оснащаются информативным LED-дисплеем. Candy SmartPro предлагает наборы быстрых программ: Деликатная 59', Спорт+ 39', Гигиена+ 59', Смешанные и цветные 59', Идеальная 59', Ежедневная 49', Быстрые (Эко) 14/30/44, каждая из которых имеет длительность стирки менее одного часа.

Новая система стирки Active Motion System позволяет изменять интенсивность стирки за счет увеличения скорости вращения барабана. Это позволяет сделать стирку более эффективной.

Дополнительные функции включают в себя: "Дополнительное полоскание", "Легкая глажка" и "Обработка белья паром". Все эти функции доступны не на всех моделях. Старт продаж в России намечен на октябрь - ноябрь 2020 года, рекомендованная цена начинается от 19990 рублей.