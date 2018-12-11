Умные весы Yunmai Mini 2 теперь с Wi-Fi

Компания Yunmai привержена инновациям и является один из многих брендов, продвигаемых Xiaomi. Производитель выпустил умные весы Yunmai Mini 2 с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth.

Весы имеют верхнюю панель из закаленного стекла и светодиодным дисплеем. Они питаются от пяти батареек типа АА, которые могут проработать до года. Устройство измеряет до 17 различных параметров: вес, ИМТ, BMR, гидратацию, массу кости, возраст тела и многое другое. Весы совместимы с хорошо разработанным приложением, которое предлагает Вам руководство, чтобы помочь Вам достигнуть Ваших целей.

Xiaomi Yunmai Mini 2 запоминают до 16 пользователей, отдельно собирая информацию о состоянии здоровья каждого члена семьи. Его небольшой размер также позволяет адаптировать его к любому пространству.