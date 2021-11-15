Умный боксерский мешок Boxx

Если вы ищете физическую тренировку, которую можно проводить в собственном доме, то вас может заинтересовать Boxx, новая система боксерских груш, которая объединяет трекеры, приложение-компаньон и ультрасовременную боксерскую грушу.

При разработке груши компания провела тщательное тестирование существующих боксерских груш - они доказали, что современные боксерские груши трудно перемещать, часто они нестабильны и делают ваш дом похожим на спортзал. Помня об этом и вдохновившись последними достижениями в дизайне интерьера, компания переосмыслила боксерскую грушу, доступную в 4 разных цветах с возможностью выбора из 2 различных тканей, либо из веганской кожи, либо из смеси хлопка LUX, что сделало боксерскую грушу хитом. Трекеры позволяют получить опыт работы с инструктором по боксу в любом месте и в любое время. Отслеживайте скорость, силу и направление каждого удара и присоединяйтесь к таблицам лидеров класса для дружеского соревнования и дополнительной мотивации!