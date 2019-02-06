Умный динамик Google Home Max Smart Sound

Добавьте звуковую дорожку в вашу жизнь с помощью Google Home Max Smart Sound Speaker. Этот динамик использует два 4,5-дюймовых динамика, а также два 0,7-дюймовых динамика.

Результатом является громкий звук по всему дому. Невероятно, но технология Smart Sound позволяет звуку адаптироваться к вашему пространству и оптимизировать каждую ноту. Фактически вы получаете доступ к Spotify, Pandora и многим другим сервисам. Это дает вам прослушивать 35 миллионов песен на выбор. Кроме того, с голосовым управлением находясь дальней зоне все что вам нужно сделать, это сказать слово Ok Google.

Google Home Max будет воспроизводить все, что угодно и на любой громкости. Стоимость аксессуара составляет 400 долларов.