Умный дверной замок Nest x Yale не пускал людей домой

Какими бы мощными и волшебными ни казались продукты для умного дома, нам еще предстоит достичь такого уровня защищенности, чтобы сделать их действительно надежными. Иногда даже такая простая вещь, как отключение Интернета, может сделать продукт бесполезным. Однако еще более проблематично, когда эти проблемы возникают из-за обновлений программного обеспечения, которые вместо этого должны исправлять ошибки или добавлять функции. Это именно то, что недавно испытали некоторые владельцы Nest x Yale Lock — их умный дверной замок просто перестал работать, что, естественно, не очень приятно. Конечно, разработчики поправили работу замка, но что делать, если на дворе декабрь, а тебя не пускает в свою же квартиру умный замок?