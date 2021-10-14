Умный комплект для кухни Mi Home Miji Smoke Stove Set S1

Вчера Xiaomi выпустила набор Mi Home Smoke Stove Set S1, в который входят вытяжка Mijia S1 и газовая варочная поверхность Mijia S1 4500W. Набор поддерживает операции, использующие только жесты. Эти жесты позволяют выполнять всевозможные действия, включение и выключение устройства простым взмахом руки, без необходимости прикасаться к самим устройствам.

Набор оснащен двойными инфракрасными датчиками, которые точно отслеживают движения пользователя. Дымоход Range Hood S1 можно включить, проведя пальцем вправо, его мощность можно отрегулировать, проведя пальцем вправо дальше, а движение влево отключает его.

Ширина дымохода составляет 900 мм и охватывает обе печи, что позволяет улавливать весь дым, образующийся при приготовлении пищи. Его встроенный двигатель развивает максимальную скорость 1010 об / мин, а диаметр ротора составляет 256 мм. Он производит всасывающую силу 21 м3 / мин. Варочная поверхность и вытяжка Mi Home Mijia Smoke Stove Set S1 работают автоматически в одной гармонии, дымоход включается автоматически, как только он обнаруживает дым.
Комментарии и отзывы Mi Home Miji Smoke Stove Set S1
Стартовали продажи духовых шкафов CANDY флагманской серии ES…
Стартовали продажи духовых шкафов CANDY флагманской серии ESПодразделение компании Haier Europe, отвечающее за развитие бренда Candy в России, объявляет о старте про…
Candy «Сфотографируй и сделай: новый уровень управления дома…
Candy «Сфотографируй и сделай: новый уровень управления домаМиланская неделя дизайна – это уникальное время для демонстрации возможностей индустрии. Тех возможностей…
Умный комплект для кухни Mi Home Miji Smoke Stove Set S1…
Умный комплект для кухни Mi Home Miji Smoke Stove Set S1Вчера Xiaomi выпустила набор Mi Home Smoke Stove Set S1, в который входят вытяжка Mijia S1 и газовая варо…
Умный холодильник с Alexa от Amazon…
Умный холодильник с Alexa от AmazonAmazon недавно начал зарабатывать репутацию одного из самых крутых производителей оборудования в отрасли.…
В Калифорнии домовладельцы покупают машины, производящие вод…
В Калифорнии домовладельцы покупают машины, производящие водМашина, которую помог разработать Тед Боуман, может производить воду из воздуха, и в выжженной Калифорнии…
Realme представила свою стиральную машину…
Realme представила свою стиральную машинуСтиральная машина Realme станет новым продуктом компании TechLife. Стиральная машина Realme будет доступн…
Обзор Candy RO4 H7A1TCEX-07. Тест умной сушильной машины Rap…
Обзор Candy RO4 H7A1TCEX-07. Тест умной сушильной машины RapВпервые с семейством RapidO от Candy мы познакомились в рамках выставки IFA-2019, все эти новинки уже ста…
Philips представляет новые умные электробритвы SkinIQ…
Philips представляет новые умные электробритвы SkinIQPhilips рада представить новые умные электробритвы SkinIQ серии 9000. …
Обзор Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO. Профессиональный cтайлер с аргановым масломОбзор Polaris PHS 5095TAi wave Argan Therapy PRO. Профессиональный cтайлер с аргановым маслом
Лучший фен. Philips HP8233 ThermoProtect IonicЛучший фен. Philips HP8233 ThermoProtect Ionic
Лучший пылесос. Philips FC9733 PowerPro ExpertЛучший пылесос. Philips FC9733 PowerPro Expert
Лучший робот-пылесос. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner 1SЛучший робот-пылесос. Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner 1S
Идеальная кухня в стиле Candy. Candy CH 64 CCWИдеальная кухня в стиле Candy. Candy CH 64 CCW
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor