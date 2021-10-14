Умный комплект для кухни Mi Home Miji Smoke Stove Set S1…

Набор оснащен двойными инфракрасными датчиками, которые точно отслеживают движения пользователя. Дымоход Range Hood S1 можно включить, проведя пальцем вправо, его мощность можно отрегулировать, проведя пальцем вправо дальше, а движение влево отключает его.
Ширина дымохода составляет 900 мм и охватывает обе печи, что позволяет улавливать весь дым, образующийся при приготовлении пищи. Его встроенный двигатель развивает максимальную скорость 1010 об / мин, а диаметр ротора составляет 256 мм. Он производит всасывающую силу 21 м3 / мин. Варочная поверхность и вытяжка Mi Home Mijia Smoke Stove Set S1 работают автоматически в одной гармонии, дымоход включается автоматически, как только он обнаруживает дым.