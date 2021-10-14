Умный комплект для кухни Mi Home Miji Smoke Stove Set S1

Вчера Xiaomi выпустила набор Mi Home Smoke Stove Set S1, в который входят вытяжка Mijia S1 и газовая варочная поверхность Mijia S1 4500W. Набор поддерживает операции, использующие только жесты. Эти жесты позволяют выполнять всевозможные действия, включение и выключение устройства простым взмахом руки, без необходимости прикасаться к самим устройствам.

Набор оснащен двойными инфракрасными датчиками, которые точно отслеживают движения пользователя. Дымоход Range Hood S1 можно включить, проведя пальцем вправо, его мощность можно отрегулировать, проведя пальцем вправо дальше, а движение влево отключает его.

Ширина дымохода составляет 900 мм и охватывает обе печи, что позволяет улавливать весь дым, образующийся при приготовлении пищи. Его встроенный двигатель развивает максимальную скорость 1010 об / мин, а диаметр ротора составляет 256 мм. Он производит всасывающую силу 21 м3 / мин. Варочная поверхность и вытяжка Mi Home Mijia Smoke Stove Set S1 работают автоматически в одной гармонии, дымоход включается автоматически, как только он обнаруживает дым.