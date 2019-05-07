Умный мусорный контейнер от XIAOMI

Китайский производственный гигант Xiaomi выпустил новую умную мусорную корзину. Это сторонний продукт, выпущенный в сотрудничестве с Ninestars. Умный мусорный контейнер Xiaomi Ninestars оснащен интеллектуальным индукционным механизмом управления одной кнопкой, который обеспечивает бесшумное открывание и закрывание крышки.

Контейнер изготовлен ​​из материала ABS, а емкость для мусора составляет 10 л. Он использует герметизирующую структуру против запаха, которая обеспечивает его плавное прилегание к поверхности стены. Чтобы придать этой мусорной корзине превосходную производительность, компания использовала новый бесшумный двигатель с интеллектуальным чипом для управления подъемом и опусканием крышки. Благодаря инфракрасному механизму открытия и закрытия ближнего поля ручка не покидает крышку, и крышка может оставаться закрытой в течение длительного времени. Во время использования ручка не может соприкоснуться с крышкой, и риск бактериальной перекрестной инфекции уменьшается.

Расстояние открытия и срабатывания составляет от 6 до 30 см. Питается корзина от двух щелочных батареек, которых хватит до 17 месяцев. Компания оценила умный контейнер Xiaomi Ninestars в $ 19.