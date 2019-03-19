Умный обогреватель Panamalar Smart Space Heater

Согревайтесь в любое время с помощью интеллектуального обогревателя Panamalar Smart Space Heater.

Обеспечивая регулируемый термостат, это устройство добавляет комфортное тепло в ваш дом или офис. Совместимый с Amazon Alexa и Google Assistant, Panamalar Smart Space Heater реагирует на ваш голос для удобного управления. Кроме того, он предоставляет приложение беспроводного дистанционного управления, чтобы вы могли управлять им через свой смартфон. Также вы можете использовать приложение, чтобы согреть помещение до вашего приезда. Вы также можете установить таймер для автоматического включения или выключения автономного отопителя.

Благодаря небольшому размеру кожаный ремешок позволяет легко переносить обогреватель из одного помещения в другое. Не скользящая резиновая прокладка надежно удерживает Panamalar Smart Space Heater на своем месте.