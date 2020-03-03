Умный пояс для коррекции осанки MiJia Youpin Hi+

Xiaomi MiJia Youpin Hi+ это умный пояс для коррекций осанки.

Это такие же тугие ремни как у обычного пояса но со специальным датчиком. Специальный датчик движения MPU6050 фиксирует изменение состояния тела человека, благодаря измерению угла наклона и датчику напряжения. Когда человек не правильно держит спину или сидя выбрал не правильную позу, тогда пояс Xiaomi MiJia Youpin Hi+ начинает вибрировать и информировать пользователя что нужно поправить его положения спины.

Пояс Xiaomi MiJia Youpin Hi+ производитель рекомендует носить несколько часов в день. Первые три дня это адаптация спины к поясу, последующие двадцать дней это период перестройки, а уже со второго месяца мышечная память спины будет формировать правильную осанку.

Пояс Xiaomi MiJia Youpin Hi+ можно приобрести на AliExpress за 60 долларов.