Умный термос Xiaomi KissKissFish SU-47WS

Компания Xiaomi все продолжает расширять свои ассортимент. Теперь компания представила умный термос KissKissFish SU-47WS.
Термос выполнен из нержавеющей стали с двойным вакуумом. Объем термоса составляет 475 мл.
Термос может сохранять температуру даже спустя сутки.
На крышке термоса есть специальный дисплей, благодарю ему можно узнать температуру жидкости находящей в ней.
Но есть и дешевая версия термоса, которая продается без дисплея Xiaomi KissKissFish SU-47WS.
Обычный термос продается на AliExpress за 15 долларов, а версия с дисплеем можно приобрести за 22 доллара.