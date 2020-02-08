Умный термос Xiaomi KissKissFish SU-47WS

Компания Xiaomi все продолжает расширять свои ассортимент. Теперь компания представила умный термос KissKissFish SU-47WS.

Термос выполнен из нержавеющей стали с двойным вакуумом. Объем термоса составляет 475 мл.

Термос может сохранять температуру даже спустя сутки.

На крышке термоса есть специальный дисплей, благодарю ему можно узнать температуру жидкости находящей в ней.

Но есть и дешевая версия термоса, которая продается без дисплея Xiaomi KissKissFish SU-47WS.

Обычный термос продается на AliExpress за 15 долларов, а версия с дисплеем можно приобрести за 22 доллара.