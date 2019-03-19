Умное устройство для выращивания растений Fytó Smart Kid Friendly Composter

Научите своих детей ухаживать за растениями и выращивать плоды с помощью Fytó Smart Kid Friendly Composter.

Благодаря продуманному дизайну это устройство помогает детям наблюдать за циклом роста растений. Кроме того, Fytó рассказывает малышам о ценности еды так, как им нравится. В верхней части устройства есть отверстие, куда они могут бросать саженцы. Точно так же дети могут наблюдать, как дождевые черви превращают пищевые отходы в питательный компост через 360-градусный купол.

В довершение всего, умное приложение позволяет им стать частью всего процесса. Это устройство также предлагает подсказки и учит их биологии и химии. Выращивая овощное или плодовое растение, Fytó позволяет детям превращать семена в настоящую пищу.