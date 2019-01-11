Уникальный сенсорный геймпад Muja Smart Touchpad для смартфона

Китайские компании Handscape и ROCK представили необычный геймпад под названием Muja Smart Touchpad. Это уже второе поколение гаджета, которое перевернёт ваше представление о контроллерах для мобильных устройств.

Если в обычном понимании традиционного геймпада мы подразумеваем массивное «ухватистое» устройство, позволяющее задействовать только два больших пальца для управления игровым процессом, то в данном случае всё совершенно иначе. Muja Smart Touchpad представляет собой накладку на заднюю часть смартфона, внешне похожую на чехол.

Устройство имеет четыре полностью настраиваемые сенсорные кнопки и позволяет задействовать одновременно шесть пальцев. Кроме того, Muja Smart Touchpad выполняет функцию рассеивания тепла, то есть выступает в роли системы охлаждения для смартфона.

Преимуществом такого гаджета является его совместимость с устройствами, работающими под управлением iOS и Android. Подключение осуществляется посредством Bluetooth. Встроенного аккумулятора на 450 мАч хватает на 36 часов непрерывной работы или 56 часов в режиме ожидания. Ожидается, что продажи сенсорного геймпада начнутся уже в этом месяце. Стоимость пока неизвестна, но через Indiegogo его можно будет приобрести со скидкой в 50%.