Универсальный гаджет домохозяйки так и останется задумкой

Японская компания Seven Dreamers планировала выпустить универсальный домашний гаджет который должен был быть стиральной машиной, сушилкой, роботом для глаженья и складывания белья в одном лице.

Короче говоря, это был бы идеальный прибор для тех, кто не любит рутинную работу с одеждой. Но эта задумка подошла к неожиданному концу. Сегодня Seven Dreamers объявили о банкротстве в Японии. По данным частного кредитно-исследовательского агентства Teikoku Databank, компания должна 20,1 млн. долларов 200 кредиторам. Очевидно, продукт был слишком амбициозным. Однако для достижения своих целей модель первого поколения все еще требовала сложной комбинации робототехники, анализа изображений и искусственного интеллекта. Компания заявила, что машина будет распознавать разные типы одежды и сортировать их в аккуратные, организованные стопки. Благодаря приложению вы были бы в курсе того, что было сложено, и предоставляло вам быстрый обзор вашего гардероба.