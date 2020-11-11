Успейте выгодно купить телефоны, роботы-пылесосы и Smart TV на распродаже года

Стартовала распродажа года, где можно выгодно приобрести бытовую технику, телефоны, роботы-пылесосы, Smart TV и многое другое. В день акции можно приобрести роботы-пылесосы со скидкой до 50%. Robot Vacuum Cleaner ILIFE V55 Pro обеспечивает эффективную влажную и сухую уборку, не отклоняется от маршрута и не оставляет мусор. Есть УФ-лампа для обеззараживания поверхностей.

XIAOMI Mi Robot Vacuum-Mop P простой в управлении, можно управлять с помощью голосовых команд или приложения.

Midea VCR03 - гаджет с высокой автономностью до 60 минут. Робот-пылесос поставляется с функцией интеллектуального планирования влажной и сухой уборки.

realme представила несколько смартфонов со скидкой до 30%. realme 6 Pro оснащен камерой на 64 МП с 20-кратным зумом. 8 ядерный процессор и 128 Гб встроенной памяти сделают работу этого смартфона комфортной и быстрой.

realme 6s - бюджетный смартфон 90 Гц дисплеем. Быстрая зарядка и игровой процессор Helio G90 - дают возможность всегда оставаться в рабочем режиме, даже если это касается игр на любимом смартфоне. Встроенная в экран фронтальная камера на 16 МП делает красивые селфи.

Toshiba 43L5069 телевизор с встроенным Chromecast позволит вам смотреть ваш любимый контент со смартфона на ТВ. Пуль ДУ имеет кнопки YouTube и Netflix. Управлять телевизором можно через голосового помощника.

Телевизор SKYWORTH 55S9A защитит ваши глаза благодаря фильтру синего излучения. Техника оснащена встроенным Assistants + Amazon Alexa и прост в использовании.

Стильный телевизор TCL 43P615 имеет встроенную платформу TCL AI-IN для управления умными домашними устройствами с помощью голосового управления.

Комментарии и отзывы Robot Vacuum Cleaner ILIFE V55 Pro
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