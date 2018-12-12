Утечка информации датчика 38MP IMX607 от Sony для Huawei P30 Pro

Появилась утечка информации специфики датчика 38MP IMX607 от Sony.

Данный модуль считается основным датчиком будущего Huawei P30 Pro. Датчик 38MP 1 / 1,8 "IMX607 использует тот же подход, что и IMX600, установленный в этом году на Huawei P20 Pro, но добавляет к этому нечто особенное - массив белых пикселей в дополнение к RGB.

Вместо использования технологии Quad Bayer, Датчик опирается на Dual Bayer с белым массивом кодирования HDR. Нынешние Sony IMX600 в P20 Pro и Mate 20 Pro используют два цветных пикселя для длинной экспозиции и два для короткой экспозиции, изменяя их комбинацию для улучшения динамического диапазона.

Предположительно, это позволит камере использовать белые пиксели для захвата большего количества света, достижения лучшей резкости и детализации без необходимости использования дополнительного черно-белого датчика. Это должно помочь во время ночной съемки. Другие характеристики включают высокое SNR при слабом освещении, снижение цветового шума и встроенные датчики температуры и внешнего освещения.