Узкая стирально-сушильная машина Candy Rapid’O ROW42646DWMC-07 представлена в России

Candy объявила о старте продаж новой стирально-сушильной машины из линейки Candy Rapid’O.

Узкая стирально-сушильная машина под номером ROW42646DWMC-07 (арт. 31011118) имеет глубину по корпусу 40 см. Новая модель имеет вместительный барабан с максимальной загрузкой до 6 кг для стирки и до 4 кг для сушки.

ROW42646DWMC-07 работает очень тихо благодаря инвенторному мотору Speed Drive. Максимальное количество оборотов составляет 1200 об/мин. Стиральн-сушильная машина относится к классу "B" по энергопотреблению, класс стирки - "А", класс отжима - "B". Новинка имеет 16 основных режимов стирки, а также дополнительные, которые можно задать через приложение hOn. Беспроводное управление обеспечивается встроенными модулями Wi-Fi + Bluetooth. Дополнительные возможности: стирка по фото, советы и рекомендации по уходу за одеждой и полезная информация.

Стирально-сушильная машина Candy Rapid’O ROW42646DWMC-07 будет продаваться в России по рекомендованной цене 34 990 рублей.