Узнайте больше о консоли Steam Deck от Valve на сегодняшней виртуальной конференции

Valve объявила, что любой желающий может присоединиться к трансляции на сегодняшнем мероприятии Valve для разработчиков Steam Deck и будет включать в себя брифинг о своем чипе AMD. К сожалению, вчера Valve сообщили, о том что запланированный запуск был перенесен на февраль из-за нехватки чипов во всем мире.
Виртуальная конференция
Steam Deck начнется сегодня, 12 ноября, в 10:00 по тихоокеанскому времени и в 13:00 по восточному времени. Если вы думаете о посещении виртуальной конференции SteamWorks, чат участников и функция вопросов и ответов станут доступны за 30 минут до того, как начнется событие.