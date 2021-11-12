Узнайте больше о консоли Steam Deck от Valve на сегодняшней виртуальной конференции Valve объявила, что любой желающий может присоединиться к трансляции на сегодняшнем мероприятии Valve для разработчиков Steam Deck и будет включать в себя брифинг о своем чипе AMD. К сожалению, вчера Valve сообщили, о том что запланированный запуск был перенесен на февраль из-за нехватки чипов во всем мире. Valve объявила, что любой желающий может присоединиться к трансляции на сегодняшнем мероприятии Valve для разработчиков Steam Deck и будет включать в себя брифинг о своем чипе AMD. К сожалению, вчера Valve сообщили, о том что запланированный запуск был перенесен на февраль из-за нехватки чипов во всем мире. Виртуальная Виртуальная конференция Steam Deck начнется сегодня, 12 ноября, в 10:00 по тихоокеанскому времени и в 13:00 по восточному времени. Если вы думаете о посещении виртуальной конференции SteamWorks, чат участников и функция вопросов и ответов станут доступны за 30 минут до того, как начнется событие. Автор - Bulat . Размещено: Сегодня 15:27 . Продукт - Steam Deck Комментарии и отзывы Steam Deck

Horizon Zero Dawn. Complete Edition и другие игры стали дост…

Сегодня компания Sony объявила о старте распродажи на игры, приуроченной к старту учебного года. На ряд п… Сегодня компания Sony объявила о старте распродажи на игры, приуроченной к старту учебного года. На ряд п…

Nintendo Switch теперь поддерживает Twitch…

В наши дни консоли делают больше, чем просто дают доступ к играм. А поскольку существует так много других… В наши дни консоли делают больше, чем просто дают доступ к играм. А поскольку существует так много других…

Релиз портативной консоли Playdate отложили на 2022 год…

Через неделю после того, когда мы узнали, что выпуск Steam Deck от Valve был отложен и что Sony, возможно… Через неделю после того, когда мы узнали, что выпуск Steam Deck от Valve был отложен и что Sony, возможно…

Sony не закроет магазины PS3 и Vita, но делать в них покупки…

Sony усложнила покупку игр на PlayStation 3 и PlayStation Vita в цифровом виде. Согласно документу поддер… Sony усложнила покупку игр на PlayStation 3 и PlayStation Vita в цифровом виде. Согласно документу поддер…

Sony медленно убивает PlayStation 3 и PlayStation Vita…

Ранее в этом году компания Sony объявила о своих планах закрыть летом этого года интернет-магазины PlaySt… Ранее в этом году компания Sony объявила о своих планах закрыть летом этого года интернет-магазины PlaySt…

Google Stadia позволит вам присоединяться к многопользовател…

Google наконец-то позволит игрокам Stadia присоединяться к многопользовательским играм без приглашения. Э… Google наконец-то позволит игрокам Stadia присоединяться к многопользовательским играм без приглашения. Э…

Античит Steam Deck BattlEye на Proton…

На этой неделе Valve раскрыла более подробную информацию о том, как легко настроить реализацию защиты от … На этой неделе Valve раскрыла более подробную информацию о том, как легко настроить реализацию защиты от …