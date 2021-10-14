В 2022 году смартфоны Samsung полностью перейдут на чипсет Exynos

На данный момент, в зависимости от того, где вы проживаете, ваш телефон Samsung работает либо на чипсете Qualcomm, либо на собственном чипсете Samsung Exynos, но к 2022 году все может выглядеть немного иначе. Об этом говорится в отчете ETNews, в котором утверждается, что в 2022 году Samsung хочет использовать больше своих чипсетов Exynos в своих телефонах. На данный момент, по оценкам, около 20% мобильных продуктов компании используют Exynos в качестве предпочтительного набора микросхем, но в отчете утверждается, что Samsung может более чем удвоить этот показатель в 2022 году и достичь 50-60%.

Интересно то, что Samsung фактически удваивает эти цифры с 2020 года. По оценкам прошлого года, около 10% телефонов компании использовали Exynos, а это означает, что более половины телефонов Samsung в 2022 году будут использовать свой чипсет Exynos. Чипсеты Samsung Exynos в прошлом вызывали критику, так как казалось, что они отстают от Qualcomm. Это означало, что клиенты, которые заплатили за флагманский телефон ту же цену, что и кто-то другой в другом регионе, могли получить чуть менее мощный смартфон. Samsung пытается повысить производительность своего чипсета Exynos, поскольку они объединились с AMD для создания своего графического процессора. Ожидается, что Exynos 2200 дебютирует в 2022 году, но еще неизвестно, как он выдержит конкуренцию с флагманским чипсетом Qualcomm.