В ASUS ROG Ally можно установить SSD M.2 2280

Как известно, портативная игровая консоль ASUS ROG Ally оснащается SSD вместимостью 512 ГБ, и многим этого не хватает. При этом в устройстве используется короткий SSD формата M.2 2230. Как оказалось, в приставку можно установить более привычный M.2 2280. В сети появились видео с установкой SSD WD SN850X и Crucial P3 Plus объёмом по 4 ТБ. Правда, для этого пришлось немного переместить кабели, изолировать накопитель и слегка повредить внутреннюю часть корпуса. Разумеется, о гарантии в случае такого «апгрейда» придется забыть.

Напомним, что в оснащение консоли также входит 7-дюймовый экран с разрешением Full HD, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 500 кд/кв.м и 100% охватом цветовой палитры sRGB, гибридная платформа AMD Ryzen Z1 Extreme с 8-ядерным чипом на архитектуре Zen4, 24 МБ кеш-памяти третьего уровня, TDP 30 Вт и графикой Radeon 780M на архитектуре RDNA3 с 12 вычислительными блоками, 16 ГБ ОЗУ DDR5 и батарея ёмкостью 40 Втч.