В Armored Warfare доступна новая миссия «Тигровая акула»

В Armored Warfare, тактическом бесплатном MMO-экшене, продолжается развитие сюжетной линии Спецопераций «Черной роты» с выходом новой миссии под названием «Тигровая акула». В Индийском океане наемникам Джошуа Сигроуву и Кэтрин Грей предстоит вернуть контроль над судном, захваченным пиратами. Операция осложняется появлением их старого врага – Луи Парея, бывшего спецназовца, возглавлявшего отряд безжалостных наемников. Это задание станет серьезной проверкой для главных героев.
- Новая локация: тропическая пиратская крепость в Индийском океане.
- Новый антагонист: Луи Парей, бывший спецназовец Франции, ставший полевым командиром.
- Обновленный дизайн: миссия короче предыдущих, что делает ее удобнее для повторного прохождения.
- Свобода выбора: теперь вы можете начать сразу с новой миссии, не проходя все предыдущие. Это сделает игровой опыт более динамичным.
- Эксклюзивные награды: достижения, пиратский аватар и три варианта уникального камуфляжа.