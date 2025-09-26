В Armored Warfare доступна новая миссия «Тигровая акула» В Armored Warfare, тактическом бесплатном MMO-экшене, продолжается развитие сюжетной линии Спецопераций «Черной роты» с выходом новой миссии под названием «Тигровая акула». В Индийском океане наемникам Джошуа Сигроуву и Кэтрин Грей предстоит вернуть контроль над судном, захваченным пиратами. Операция осложняется появлением их старого врага – Луи Парея, бывшего спецназовца, возглавлявшего отряд безжалостных наемников. Это задание станет серьезной проверкой для главных героев. В Armored Warfare, тактическом бесплатном MMO-экшене, продолжается развитие сюжетной линии Спецопераций «Черной роты» с выходом новой миссии под названием «Тигровая акула». В Индийском океане наемникам Джошуа Сигроуву и Кэтрин Грей предстоит вернуть контроль над судном, захваченным пиратами. Операция осложняется появлением их старого врага – Луи Парея, бывшего спецназовца, возглавлявшего отряд безжалостных наемников. Это задание станет серьезной проверкой для главных героев. Новая локация: тропическая пиратская крепость в Индийском океане.

Новый антагонист: Луи Парей, бывший спецназовец Франции, ставший полевым командиром.

Обновленный дизайн: миссия короче предыдущих, что делает ее удобнее для повторного прохождения.

Свобода выбора: теперь вы можете начать сразу с новой миссии, не проходя все предыдущие. Это сделает игровой опыт более динамичным.

Эксклюзивные награды: достижения, пиратский аватар и три варианта уникального камуфляжа. Автор - Ленар Хайруллин . Размещено: Сегодня 18:38 .

Battlefield 6 будет отлично работать на ПК и консолях…

До релиза Battlefield 6 осталось всего три недели — игра выйдет 10 октября. После успешного бета-тестиров… До релиза Battlefield 6 осталось всего три недели — игра выйдет 10 октября. После успешного бета-тестиров…

Battlefield 6 Будет работать даже на RTX 2060…

EA обещает, что Battlefield 6 станет лучшим ПК-опытом за всю историю франшизы. Игра получит поддержку 4K-… EA обещает, что Battlefield 6 станет лучшим ПК-опытом за всю историю франшизы. Игра получит поддержку 4K-…

EA Sports планирует возродить серию игр College Basketball…

Успех игры EA Sports College Football 25, продажи которой уже превысили 1 миллиард долларов, стал не толь… Успех игры EA Sports College Football 25, продажи которой уже превысили 1 миллиард долларов, стал не толь…

Bungie лишилась ведущего руководителя…

Генеральный директор Bungie Пит Парсонс объявил, что покидает компанию спустя десять лет работы на этой д… Генеральный директор Bungie Пит Парсонс объявил, что покидает компанию спустя десять лет работы на этой д…

Геймеры недовольны оптимизацией Borderlands 4…

Хотя Borderlands 4 оставляет желать лучшего в плане оптимизации, при правильных настройках можно добиться… Хотя Borderlands 4 оставляет желать лучшего в плане оптимизации, при правильных настройках можно добиться…

Стала доступна демо-версия Колобоке: Укачало Симулятор…

Студия Megame выпустила демоверсию хардкорного экшена под названием «Колобоке: Укачало Симулятор». Разраб… Студия Megame выпустила демоверсию хардкорного экшена под названием «Колобоке: Укачало Симулятор». Разраб…

Mafia: The Old Country продалась тиражом 800 тысяч копий…

Mafia: The Old Country вышла на PS5, Xbox Series X/S и GR всего неделю назад, и, по данным аналитической … Mafia: The Old Country вышла на PS5, Xbox Series X/S и GR всего неделю назад, и, по данным аналитической …