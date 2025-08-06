В Battlefield 6 будут боты, чтобы заполнить лобби

Также Нарревик затронула тему классических карт, подтвердив, что после релиза в игре появится карта Firestorm, горячо любимая фанатами. Её не покажут на сегодняшнем мероприятии, но в будущем она обязательно вернётся. Более того, разработчики планируют возвращать и другие классические локации — либо в оригинальном виде, либо в переработанном формате — в зависимости от пожеланий игроков. В ходе интервью директор по разработке также подтвердила, что игру ждут регулярные квартальные обновления, а её личным фаворитом стала обновлённая система тактического разрушения. «Оно может кардинально изменить ситуацию на поле боя. Например, если здание внезапно рушится — это открывает новые пути атаки и даёт игроку больше вариантов взаимодействия с противником», — заявила Анна Нарревик.