В Battlefield 6 будут боты, чтобы заполнить лобби

В интервью тайваньскому порталу GNN на презентации Battlefield 6 в Гонконге директор по разработке Анна Нарревик поделилась рядом интересных подробностей о грядущем шутере от первого лица. Одна из ключевых новостей — поддержка ботов в мультиплеере. ИИ-игроки будут автоматически добавляться в матч, если сервер не заполнен живыми игроками. Нарревик пояснила, что боты будут заполнять свободные места, пока не присоединятся реальные игроки. Несмотря на некоторую спорность такого решения (оно наверняка вызовет недовольство части сообщества), это необходимо для того, чтобы матчи сохраняли масштаб и эпичность, к которым привыкли фанаты серии Battlefield.

Также Нарревик затронула тему классических карт, подтвердив, что после релиза в игре появится карта Firestorm, горячо любимая фанатами. Её не покажут на сегодняшнем мероприятии, но в будущем она обязательно вернётся. Более того, разработчики планируют возвращать и другие классические локации — либо в оригинальном виде, либо в переработанном формате — в зависимости от пожеланий игроков. В ходе интервью директор по разработке также подтвердила, что игру ждут регулярные квартальные обновления, а её личным фаворитом стала обновлённая система тактического разрушения. «Оно может кардинально изменить ситуацию на поле боя. Например, если здание внезапно рушится — это открывает новые пути атаки и даёт игроку больше вариантов взаимодействия с противником», — заявила Анна Нарревик.