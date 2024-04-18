В Black Desert появилась новая система улучшения экипировки

У нас просто отличные новости для поклонников популярной видеоигры Black Desert — разработчики представили новую систему улучшения экипировки, которая сделает процесс развития персонажа более приятным и интересным. Теперь, в случае если геймеру не удастся улучшить своё снаряжение, новая система будет считать количество накопленных «Эссенций Агриса» и при достижении определённого уровня будет активирована «Древняя наковальня». Это передовая система, которая гарантирует усиление снаряжения на 100%. При этом нужно понимать, что данные эссенции будут накапливаться отдельно для каждого предмета экипировки игрока, но количество эссенций для оружия и доспехов будет общим — только в том случае, если они находятся в одной группе и имеют равный уровень усиления.

Количество эссенций, которые игрок получит при попытке усиления своих аксессуаров, напрямую зависит от конкретного предмета. В рамках интеграции новой системы разработчики завершают серию апрельских апдейтов, которые существенно повышают удобство геймеров при посещении любимой видеоигры. Например, на прошлой неделе команда разработчиков предоставила возможность всем классам играть на музыкальных инструментах, плюс были представлены новые музыкальные инструменты, чтобы разнообразить данное занятие. Приятно, что авторы проекта заботятся в том числе о процессе прокачки снаряжения, так как это один из основных элементов геймплея, но при этом и о второстепенных активностях тоже не забывают.