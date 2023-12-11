В Counter-Strike 2 появилась очень существенная уязвимость

Сегодня в популярном шутере Counter-Strike 2 была обнаружена серьёзная уязвимость в безопасности, позволяющая злоумышленникам получать IP-адреса целых лобби игроков. Как объяснил пользователь под именем Ozzny, несколько пользователей сообщили об уязвимости шутера, связанной с именами в Steam, что позволяет игрокам внести некоторые визуальные изменения с помощью простого HTML-кода, связанного с изображением. Проблема заключается в том, что эта уязвимость позволяет злоумышленнику получить IP-адреса всех игроков, подключённых к серверу, с помощью IP-логгера. Кроме того, по словам специалистов, хотя это пока что никто не подтвердил наглядно, эта уязвимость безопасности, возможно, позволяет другому пользователю получить доступ к учётной записи Steam другого человека или даже к его компьютеру.

Многие западные профильные издания официально заявили, что проблемы с безопасностью реальны, и посоветовали пользователям не играть в Counter-Strike 2 до тех пор, пока Valve не исправит уязвимость. Впрочем, стоит напомнить, что с момента выпуска Counter-Strike 2 дела у игры складываются не очень благоприятно, так как множество проблем мешают игре достичь популярности и постоянно отталкивают геймеров. Ещё в октябре несколько пользователей были ошибочно забанены из-за драйверов AMD Anti-Lag+, что привело к срабатыванию детектора Anti-VAC, плюс было множество проблем с текстурами, моделями персонажей и читерами, которых не стало меньше.
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