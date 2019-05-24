В Dota 2 добавили Arcana на Earthshaker

2019-05-24, Автор - kinder_ggwp; Продукт - Игровые новости; [94]
В ночь на 24 мая Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором добавила Acrana для Earthshaker. Она меняет модель персонажа, иконки и анимации способностей, озвучку, а также имеет второй стиль. Получить предмет можно только при достижении 365 уровня Боевого пропуска к The International 2019.

Владельцы Arcana также получат уникальный эффект и анимацию Blink Dagger, обновленный портрет, иконку на миникарте и счетчик комбинации способностей. Он отображает количество комбо и суммарный урон после серии скилов.

Альтернативный стиль открывается после того, как игрок сделает 500 убийств при помощи Echo Slam. Он также изменяет иконки и эффекты способностей.


Комментарии:
RuHub объявила участников студии освещен...
RuHub объявила участников студии освещенRuHub назвала состав участников русскоязычной студии освещения Adrenaline Cyber League 2019 по Dota 2. Ср...
Atari демонстрирует джойстик и контролле...
Atari демонстрирует джойстик и контроллеКоманда Atari VCS решила переделать ретро-консоль, она поняла, что контроллеры будут столь же важны, как ...
Умные очки North’s Focals отображают дан...
Умные очки North’s Focals отображают данУмные очки North’s Focals могут поместить важные данные перед вашими глазами от результатов фитнеса до оп...
Fujifilm запускает инновационную 102-мег...
Fujifilm запускает инновационную 102-мегFujifilm объявила о новой 102-мегапиксельной флагманской камере среднего формата GFX100. Помимо безумного...
Apple зарегистрировала сразу 11 новых мо...
Apple зарегистрировала сразу 11 новых моВ базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которая дает право на продажи в России и странах,...
Выход Honor 20 Pro отложили на неопредел...
Выход Honor 20 Pro отложили на неопределФранцузские СМИ сообщают о том, что Honor 20 Pro не успел пройти сертификацию Google и поэтому остался бе...
Huawei может остаться без собственных чи...
Huawei может остаться без собственных чиВ последнее время, пожалуй, только ленивый не следит за ситуацией с США и китайской компанией Huawei. Вед...
Apple признала проблему flexgate в MacBo...
Apple признала проблему flexgate в MacBoЕще три года назад пользователи ноутбуков MacBook Pro начали жаловаться на проблемы с экраном. И только с...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор AMD Ryzen 7 2700X Pinnacle Ridge. Тесты процессора в 2019 годуОбзор AMD Ryzen 7 2700X Pinnacle Ridge. Тесты процессора в 2019 году
Обзор Intel MEMPEK1W016GAXT. SSD или Optane в связке с HDD?Обзор Intel MEMPEK1W016GAXT. SSD или Optane в связке с HDD?
Обзор Lenovo Ideapad 330-15ARR. Ноутбук на все случаи жизни Обзор Lenovo Ideapad 330-15ARR. Ноутбук на все случаи жизни
Сравнение камер смартфонов Xiaomi Mi 9 и Redmi Note 7Сравнение камер смартфонов Xiaomi Mi 9 и Redmi Note 7
Обзор GZ electronics LoftSound GZ-55. Недорогая и компактная колонкаОбзор GZ electronics LoftSound GZ-55. Недорогая и компактная колонка
Предварительный обзор ZOTAC ZBOX Q Serie...
Предварительный обзор ZOTAC ZBOX Q SerieМы привыкли жаловаться на то, что современные компактные компьютеры слишком уж дорого стоят и не дают той...
Обзор Tap Tycoon. Кликай и зарабатывай...
Обзор Tap Tycoon. Кликай и зарабатывайДовольно часто разработчики мобильных игр делают свои новинки в жанре кликеров, ведь это самый доступный ...
«Покемон. Детектив Пикачу» в исполнении ...
«Покемон. Детектив Пикачу» в исполнении Пока один блокбастер «Мстители. Финал» уже отгремел, а второй «X-Men: Темный Феникс» еще не вышел, чем ...
Предварительный обзор DJI Osmo Action. К...
Предварительный обзор DJI Osmo Action. КНа рынке экшн-камер уже есть несколько крупных игроков, которые заняли свою нишу, привлекли фанатов и теп...
Обзор Factory Inc. Классная казуальная и...
Обзор Factory Inc. Классная казуальная иВ последнее время разработчики игровых проектов стали все чаще и чаще обращать внимание на казуальные игр...
«Умный дом» Life Control обрел нового вл...
«Умный дом» Life Control обрел нового вл Системы типа «Умный дом» уже довольно давно присутствуют на российском рынке, но, не смотря на все усил...
Предварительный обзор OPPO A9x. Стоит св...
Предварительный обзор OPPO A9x. Стоит свМногие пользователи ошибочно полагают, что на современном рынке можно купить достойный смартфон только за...
Обзор AdVenture Comunist. Печальная исто...
Обзор AdVenture Comunist. Печальная истоС игрой AdVenture Comunist получилась очень странная история, так как лично мне она не понравилась, но и ...
Предварительный обзор One Mix 3 Yoga. Оч...
Предварительный обзор One Mix 3 Yoga. ОчВ последнее время на рынке ноутбуков наблюдается серьёзный застой — производители не делают ничего нового...
Обзор Idle Mafia. Виртуальный бандитизм...
Обзор Idle Mafia. Виртуальный бандитизмИгры в жанре Idle очень хороши для убивания времени — вроде сел на пару минут проверить свои бизнесы и вс...
Предварительный обзор Sony Xperia Ace. К...
Предварительный обзор Sony Xperia Ace. КДовольно давно на просторах интернета можно было заметить обсуждения относительно того, что компания Sony...
Предварительный обзор Corsair Vengeance ...
Предварительный обзор Corsair Vengeance В последнее время полноценные готовые компьютеры стали более популярными. Все дело в том, что игры стали ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor