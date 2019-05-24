В Dota 2 добавили Arcana на Earthshaker

В ночь на 24 мая Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором добавила Acrana для Earthshaker. Она меняет модель персонажа, иконки и анимации способностей, озвучку, а также имеет второй стиль. Получить предмет можно только при достижении 365 уровня Боевого пропуска к The International 2019.

Владельцы Arcana также получат уникальный эффект и анимацию Blink Dagger, обновленный портрет, иконку на миникарте и счетчик комбинации способностей. Он отображает количество комбо и суммарный урон после серии скилов.

Альтернативный стиль открывается после того, как игрок сделает 500 убийств при помощи Echo Slam. Он также изменяет иконки и эффекты способностей.