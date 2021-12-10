В Epic Games Store появилась корзина с товарами

С момента запуска, который был официально анонсирован на мероприятии The Game Awards в 2018 году, в магазине Epic Games Store не было корзины покупок. Соответственно, каждая новость о данном магазине всегда сопровождается комментариями о том, что в магазине нет функции корзины, и да, это немного абсурдно, что функциональность отсутствовала все это время. Но наконец-то пользователи получили столь долгожданный инструмент — теперь в магазине есть корзина, куда можно скидывать все товары, чтобы потом заплатить за них одним платежом. Да, Epic Games представила тележку к своей трехлетней годовщине, что даже звучит немного смешно — такой крупный ресурс и не мог реализовать столь простую базовую функцию на протяжении такого внушительного периода времени.

С другой стороны, теперь вы можете нажать «добавить в корзину», и игры будут добавлены в корзину для последующей оплаты. И перед тем, как нажать на покупку, вам будет показана общая стоимость транзакции в вашей местной валюте. Конечно, обычно геймеры не покупают такого большого количества игр за раз, чтобы корзина была прямо необходима. С другой стороны, если вы решили купить дополнения к игре, то их приходилось покупать отдельно, а это уже достаточно неприятно и долго. Осталось лишь надеяться на то, что теперь разработчики реализуют нормальный формат меню друзей, добавят полноценные достижения в игры и прочие вещи, которые так необходимы большинству геймеров на текущий момент. Всё же площадка достаточно крупная.