В Epic Games Store появились достижения в играх

Спустя почти три года после выхода Epic Games Store собирается получить более продвинутую поддержку достижений — со следующей недели у вас будет возможность зарабатывать опыт, выполняя определенные задания в некоторых играх, чтобы получать достижения и тешить себя этим фактом. Пока что разработчики заявили, что достижения будут поддерживаться играми Rocket League, Hades, Pillars of Eternity и Alan Wake Remastered. Другие игры должны получить поддержку достижений позже в этом году, но ситуация всё равно достаточно приятная. На текущий момент система Epic Games Store включает четыре уровня достижений, каждый из которых дает вам разное количество опыта. Например, за достижение бронзового уровня вы заработаете от 5 до 45 опыта, а за достижение золотого уровня вы получите целых 200 опыта. Накопив 1000 опыта за одну игру, вы получите платиновое достижение.

С обновлением Epic Games также открывает новые страницы, на которых вы можете отслеживать и делиться своим прогрессом в достижении всех целей в конкретной игре. Вы также увидите эту информацию, отображаемую через интерфейс библиотеки. Следует отметить, что эта новая система отличается от достижений разработчиков, реализованных Epic Games около года назад. Старая система по-прежнему будет использоваться разработчиками, которые не хотят взаимодействовать с новой, хотя компания заявляет, что ожидает от разработчиков большей активности в отношении новой системы достижений, которая действительно хороша.
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