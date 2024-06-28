В Google Translate интегрировали новый ИИ

Если вы следите за новостями рынка высоких технологий, то могли заметить, что компания Google достаточно активно использует возможности искусственного интеллекта для расширения возможностей своих сервисов, которые ранее были ограничены. Например, компания использует свою новую большую языковую модель PaLM 2, чтобы добавить 110 новых языков в Google Translate, почти удвоив количество поддерживаемых языков. «PaLM 2 была ключевым элементом головоломки, предоставляя сервису Translate возможность более эффективно изучать новые языки, которые тесно связаны между собой». В настоящее время Google Translate до интеграции искусственного интеллекта поддерживал только 133 языка, так что новая интеграция станет заметным скачком в развитии проекта.

Особенно это полезно в том случае, когда речь идёт о переводе определённых языков, которые не пользуются спросом в мире и у которых просто нет эффективной системы перевода. Более того, при добавлении этих языков технологический гигант упомянул, что учитывались различные диалекты и стандарты речи, так как в определённых языках произношение и порядок слоев являются решающими. При этом компания Google сообщила, что этот апдейт является лишь частью плана компании по расширению языкового пакета в будущем. Компания считает, что в ближайшее время искусственный интеллект позволит переводить все языки на планете. Было бы интересно получить возможность переводить в том числе мёртвые языки, на которых уже никто не говорит.