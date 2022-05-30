В Индии представлена интеллектуальная камера безопасности Tenda CP3 с искусственным интеллектом

Tenda анонсировала свою умную камеру с искусственным интеллектом CP3 в Индии по цене 2999 рупий 39 долларов). Tenda CP3 оснащена функциями искусственного интеллекта (ИИ) и сенсором с разрешением 1080 пикселей для съемки в формате FHD. Tenda CP3 также предлагает несколько функций, которые делают ее очень умной камерой безопасности.

Tenda CP3 имеет поворотно-наклонную конструкцию, обеспечивающую гибкое вращение в любом направлении. Новая камера способна перемещаться на 360 градусов по горизонтали и на 155 градусов по вертикали (90 градусов вверх и 65 градусов вниз). Среди его функций — автоматическое наведение и отслеживание, обнаружение S-Motion и двусторонняя полнодуплексная система аудиосвязи. Он поддерживает инфракрасную технологию Night Mode ICR, а его карта MicroSD может поддерживать до 128 ГБ памяти. Tenda CP3 может автоматически отслеживать активность в пределах своего диапазона. Функция S-motion Detection обнаруживает и идентифицирует формы и движения человеческого тела. Затем он включает сигнал тревоги, а уведомление немедленно отправляется на смартфон владельца.

Интеллектуальная камера безопасности с искусственным интеллектом Tenda CP3 поддерживает стандарт кодирования видео Smart H.264 и беспроводную связь. Он также имеет красный и синий светодиодный индикатор.