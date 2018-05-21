В Иннополисе открыта опытная зона сети нового поколения технологии 5G

2018-05-21, Автор - Нияз Дусталев; [116]
21 мая, Иннополис, Татарстан. ПАО «Ростелеком», ПАО «Таттелеком», компания Huawei и Министерство информатизации и связи Республики Татарстан запустили опытную зону с целью демонстрации и исследования возможностей сети связи нового поколения технологии 5G на территории Иннополиса.

Важной задачей опытной зоны сети связи пятого поколения, охватывающей Университет и Технопарк на территории Иннополиса, является исследование рынка востребованных услуг в сетях 5G, демонстрация коммерческих возможностей и поиск эффективных бизнес-решений.

При создании опытной зоны использовано оборудование широкополосного беспроводного доступа компании Huawei с элементами направления 5G (Massive MIMO). Massive MIMO – эта технология, ставшая одним из фундаментальных элементов сетей 5G, которая позволяет увеличить пропускную способность каждой соты в 4-5 раз по сравнению с сетями LTE.

На церемонии запуска в тестовом режиме продемонстрирована техническая возможность обеспечения высоких скоростей передачи данных, пропускной способности и ультранизкое время задержки. Показ практического применения оборудования 5G начался с трансляции потокового видео в разрешении 4K и прямого эфира с камеры 360 градусов в шлеме виртуальной реальности.

Одновременно, с целью демонстрации возможностей перспективного оборудования была открыта площадка виртуального футбола, наглядно демонстрирующая критичность и важность времени отклика сети, которое минимально в сетях 5G. Кроме того, благодаря использованию технологии Massive MIMO была достигнута скорость передачи данных свыше 2 Гбит/с.

«Сеть пятого поколения 5G, которую мы сегодня запустили в тестовую эксплуатацию в городе высоких технологий Иннополис, будет способствовать повышению инновационно-технологического уровня региона, станет фундаментом развития инфраструктуры для реализации в регионе программы цифровой экономики России. Технология 5G обеспечит более высокую пропускную способность по сравнению с теми, что доступны сегодня, и приблизит создание совершенного мира коммуникаций», – отмечает заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов.

Для чего же нужна сеть 5G

5G – новое поколение мобильной связи, логичное продолжение развития предыдущих стандартов (GSM, 3G, 4G/LTE). Ожидается, что коммерческая эксплуатация 5G начнется после 2020 года. Рекордная скорость передачи данных в опытных зонах сети 5G достигала 25 Гбит/с. Такие показатели позволяют в режиме онлайн транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD).

5G – это новое поколение стандартов для радиосистем и сетевой архитектуры, которое поддерживает высокую скорость передачи данных и обработку большого объема трафика, сверхнадежные соединения с низкой задержкой и массовое подключение устройств интернета вещей для самых разнообразных задач развития общества.

Стандарт 5G должен стать одной из опорных технологий в цифровой экономике. Он будет активно задействован в таких направлениях как интернет вещей, умный город, умное производство, умный дом, умный транспорт.

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