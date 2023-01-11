В Китае начались продажи Lenovo Legion Play ещё до официального анонса

Впрочем, ничего удивительного у этой консоли на самом деле нет — производитель просто решил сделать акцент на портативности и при этом не сделал ничего такого, за что хотелось бы заплатить. Единственным преимуществом консоли Legion Play является цена в 160 долларов, так как это действительно низкая стоимость, с которой вполне можно работать. Вероятно, для рынка Китая этого будет достаточно — там предпочитают недорогие игровые решения, которые можно носить с собой, правда, в какие игры можно будет играть на таком железе большой вопрос. Всё же это не Steam Deck с достаточно производительным железом, под которое ещё и игры оптимизируют, так что никакой особой ценности данная новинка не имеет. Но странно, что она попала в продажу раньше релиза.