В Китае начались продажи Lenovo Legion Play ещё до официального анонса

Некоторое время назад на просторах интернета появилась новость о том, что крупные компании планируют выйти на рынок портативных игровых консолей со своими достаточно производительными решениями, но с тех пор мы увидели только консоль от Logitech, которая на самом деле особого фурора не произвела. Теперь же инсайдеры сообщают, что в Китае начались продажи новой портативной консоли Legion Play от компании Lenovo, которая, вероятно, должна была быть анонсирована немного позже. Дело в том, что инсайдеры даже сообщают о том, что на самом деле продажи идут неавторизованно, то есть без ведома самого производителя — вероятно, кто-то получил доступ к продукту до официального релиза или это инженерные образцы, которые отправили обзорщикам.

Впрочем, ничего удивительного у этой консоли на самом деле нет — производитель просто решил сделать акцент на портативности и при этом не сделал ничего такого, за что хотелось бы заплатить. Единственным преимуществом консоли Legion Play является цена в 160 долларов, так как это действительно низкая стоимость, с которой вполне можно работать. Вероятно, для рынка Китая этого будет достаточно — там предпочитают недорогие игровые решения, которые можно носить с собой, правда, в какие игры можно будет играть на таком железе большой вопрос. Всё же это не Steam Deck с достаточно производительным железом, под которое ещё и игры оптимизируют, так что никакой особой ценности данная новинка не имеет. Но странно, что она попала в продажу раньше релиза.