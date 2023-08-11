В Китае построили суперкомпьютер на 19,2 млн ядер

Новый суперкомпьютер Sunway, построенный Национальным суперкомпьютерным центром в Уси (Китай), использует приблизительно 19,2 миллиона ядер на 49 230 узлах. Чтобы понимать насколько это мощный суперкомпьютер, самый производительный суперкомпьютер в мире Frontier использует 9472 узла и потребляет 21 МВт энергии. К сожалению, Национальный суперкомпьютерный центр в Уси не раскрывает информацию о потреблении энергии своей новой системой, но это явно более мощное и более энергозатратное решение. Интересно, что новый суперкомпьютер, по всей видимости, основан на уже известном 390-ядерном процессоре Sunway, который является производной от более старого чипа Sunway SW26010, существующего с 2021 года. В результате новая система увеличила количество процессоров, но не их архитектурную эффективность, поэтому её потребление энергии, вероятно, будет громадным.

При этом фактическая производительность машины неизвестна, так как масштабирование имеет свои ограничения даже в мире суперкомпьютеров и пока что специалистам нужно будет очень много времени потратить на то, чтобы настроить суперкомпьютер под эффективную работу. Но в конечном итоге данная система должна достаточно эффективно решать сложные задачи с вычислениями, моделированием различных ситуаций и поиском ответов на научные вопросы. Например, такие компьютеры используют для математического моделирования свойств новых веществ или металлов — можно узнать их параметры заранее.