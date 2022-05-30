В Китае представлена техника для стирки и сушки Xiaomi Mijia

Компания Xiaomi представила в Китае комплект для стирки и сушки Xiaomi Mijia. Рекомендованная цена комплекта оставляет 4 740 юаней (712 долларов).

Новый комплект для стирки и сушки Xiaomi Mijia способен удовлетворить все потребности семьи в стирке. Устройства поддерживают технологии двойной стерилизации и двойного удаления клещей. Также внедрена технология стерилизации ионами серебра. Встроенная УФ-лампа в комплекте для сушки также обеспечивает еще один уровень стерилизации. Стиральная машина Mijia с фронтальной загрузкой 10 кг поддерживает 22 программы стирки и ухода. В стиральной машине можно стирать различные вещи, куртки, деликатные ткани, белую одежду и так далее. Техника оснащена двигателем с прямым приводом, которым можно точно управлять для достижения оптимальной стирки. В свою очередь, сушильная машина имеет 24 режима сушки, что помогает обеспечить оптимальную сушку различной одежды и тканей. Задачами стирки и сушки можно управлять удаленно с помощью приложения Mijia.