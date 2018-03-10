В Москве прошел весенний турнир по World of Tanks 1.0

Новый движок CORE

Улучшенная система освещения (технология глобального освещения, точно передающая отражения света на поверхностях и от них);

Переработанный ландшафт (обширные пространства, реалистичные текстуры, эффекты деформации и намокания материалов);

Реагирующая на взаимодействие вода (полностью новая система рендеринга воды, деформация, пена, подводные эффекты);

Рразнообразная объемная растительность (особые эффекты при взаимодействии растительности с машинами, изменение освещения);

Фотореалистичное небо с подвижными облаками, придающее картам большую динамичность;

Набора новых или улучшенных постэффектов (сумеречные лучи, цветовые искажения, отражения пространства экрана).

Обновленные карты и авторская музыка:

6 марта среди прессы состоялся турнир игры World of Tanks долгожданной версии 1.0. Это самое крупное обновление игры за всю историю игры и нам есть что рассказать.В игре используется абсолютно новый графический движок CORE. В движке используются следующие новые технологииТакже в игре появится 29 карт, в которых был полностью изменен дизайн до HD-качества. Абсолютно все элементы на картах были переделаны. Теперь освещение на поле боя станет еще более реалистичным и живым.

Для еще большего погружения в игровой процесс, была разработана целая серия музыкальных исполнений, над которыми трудилось более 50 авторов из всего мира. Более того, в проекте принял участие Пражский симфонический оркестр.

Системные требования на том же уровне

В первую очередь в голову приходит мысль, что из-за сильного повышения качества графики и музыки, повысятся и системные требования. Но благодаря усилиям разработчиков этого не случится.

Графические подсистемы были переработаны с применением технологии стриминга, что позволило сократить общий размер памяти, используемый ими. Отдельные элементы графических подсистем были дополнительно оптимизированы, что позволило еще больше снизить нагрузку на память и высвободить ресурсы, необходимые для отображения дополнительных эффектов.

Выход обновления

Анонс World of Tanks 1.0 намечен на март этого года. Для наибольшего удовольствия от игры стоит задуматься о покупке 4K монитора и видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1070 и выше, которые обеспечат 60 fps.

А пока можно загрузить World of Tanks enCore на сайте wotencore.net. и посмотреть запись показательного боя, а также проверить производительность вашего компьютера для игры.