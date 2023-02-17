В Nikon Z5 добавили автофокус по глазам в режиме видео

Компания Nikon выпустила обновление прошивки для фотокамеры Nikon Z5, которое добавляет различные нововведения и устраняет ошибки. Выделим автофокусировку с обнаружением глаз во время записи видео, более эффективное обнаружение глаз в режиме «Автомат. выбор зоны АФ» и увеличенную частоту обновления точек фокусировки в Live view при ведении объекта и АФ с обнаружением лиц/гл.

Напомним, что представленная летом 2020 года беззеркальная полнокадровая фотокамера Nikon Z5 характеризуется 24,3 Мп КМОП-датчиком, чипом Expeed 6, записью видео в 4К при 30, 25 и 24 к/с, диапазоном светочувствительности ISO 100–51200 (расширенный ISO 50–102400) 273-точечной системой гибридного автофокуса, пятиосевой системой стабилизации с эффективностью в пять стопов экспозиции, корпусом из магниевого сплава, защитой от пыли и влаги, двумя слотами для карт памяти SD/SDHC/SDXC (UHS-II), поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth, разъемом USB 3.2 Gen1, интерфейсом micro-HDMI и 3,2-дюймовым подвижным сенсорным экраном.