В Nikon Z5 добавили автофокус по глазам в режиме видео

Компания Nikon выпустила обновление прошивки для фотокамеры Nikon Z5, которое добавляет различные нововведения и устраняет ошибки. Выделим автофокусировку с обнаружением глаз во время записи видео, более эффективное обнаружение глаз в режиме «Автомат. выбор зоны АФ» и увеличенную частоту обновления точек фокусировки в Live view при ведении объекта и АФ с обнаружением лиц/гл.

Напомним, что представленная летом 2020 года беззеркальная полнокадровая фотокамера Nikon Z5 характеризуется 24,3 Мп КМОП-датчиком, чипом Expeed 6, записью видео в 4К при 30, 25 и 24 к/с, диапазоном светочувствительности ISO 100–51200 (расширенный ISO 50–102400) 273-точечной системой гибридного автофокуса, пятиосевой системой стабилизации с эффективностью в пять стопов экспозиции, корпусом из магниевого сплава, защитой от пыли и влаги, двумя слотами для карт памяти SD/SDHC/SDXC (UHS-II), поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth, разъемом USB 3.2 Gen1, интерфейсом micro-HDMI и 3,2-дюймовым подвижным сенсорным экраном.
Представлен объектив Voigtlander NOKTON 50mm F/1 Aspherical…
Компания Cosina пополнила ассортимент объективов моделью Nokton 50mm F/1.0 Aspherical, которая создана дл…
Камеру Canon EOS R5 Mark II представят весной 2023 года…
Сетевые инсайдеры сообщают, что официальная презентация полнокадровой беззеркальной камеры Canon EOS R5 M…
Объектив 7Artisans 7.5mm F/3.5 оценен в $160…
Компания 7Artisans пополнила ассортимент сверхширокоугольных объективов моделью 7Artisans 7.5mm F/3.5, ко…
FPV-дрон iFlight Defender 25 оценен в $540 …
Компания iFlight пополнила ассортимент FPV-дронов моделью Defender 25, которая весит всего 249 граммов. Н…
Canon RF-S 22mm F/2 STM выпустят в 2023 году…
Сетевые инсайдеры сообщают, что в первом квартале следующего года компания Canon выпустит аналог популярн…
Panasonic Lumix S5 Mark II сможет снимать видео в 6K…
Авторитетный инсайдер Роланд Квандт поделился подробностями о полнокадровой беззеркальной камере Panasoni…
Представлен макрообъектив Astrhori 105mm F/2.8 Tilt-Shift …
Компания Astrhori пополнила ассортимент макрообъективов с возможностью сдвига-наклона моделью Astrhori 10…
Опубликованы примеры фото на объектив Sony FE 20-70mm F/4 G…
Авторитетное издание DPreview поделилось примерами снимков, сделанных на представленный недавно объектив …
Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?
Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor