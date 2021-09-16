В Нью-Йорке запретили ДВС-автомобили

Через 14 лет в Нью-Йорке больше не будут продаваться автомобили, работающие на двигателях внутреннего сгорания. Штат принял новый закон, который запрещает продажу автомобилей, работающих на газе, дизеле или бензине, начиная с 2035 года, требуя, чтобы все новые автомобили не имели вредных выбросов. Сенат и Собрание Нью-Йорка приняли закон, а губернатор Кэти Хочул подписала его на прошлой неделе. Этот шаг поможет сократить выбросы парниковых газов в штате на 35 процентов. Однако, как отмечает Ars Technica, государству предстоит много работы, учитывая, что только около одного процента новых автомобилей, проданных в Нью-Йорке на данный момент, полностью электрические. Вот почему в соответствии с новым законом несколько государственных агентств должны работать вместе, чтобы к концу следующего года разработать стратегию развития рынка транспортных средств с нулевым уровнем выбросов.

Им нужно будет найти реальный способ убедиться, что даже внедорожные автомобили и оборудование, продаваемые в штате, не имеют выбросов к 2035 году. Закон также требует, чтобы все автомобили средней и большой грузоподъемности, продаваемые в Нью-Йорке, были без выбросов, но уже к 2045 году. Стоит напомнить, что Калифорния также запретила продажу новых автомобилей с бензиновым двигателем к 2035 году в прошлом году, а Массачусетс последовал этому примеру в начале этого года. Между тем законодатели Вашингтона пытались принять закон, запрещающий продажу автомобилей с бензиновым двигателем к 2030 году, но в конечном итоге на него наложил вето губернатор.
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