В PlayStation Store стартовала весенняя распродажа игр

Компания Sony запустила весеннюю распродажу игр в PlayStation Store.

Новые вышедшие игры естественно в распродажу не попали. Но со скидкой в 45% можно приобрести игру Star Wars Jedi: Fallen Order, также с 52% скидкой приобрести Need for Speed Heat и со скидкой в 33% купить игру The Outer Worlds.

Resident Evil 2 — скидка 52%

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition — скидка 63%

Rocket League — скидка 50%

Ведьмак 3: Дикая Охота — издание Игра года — скидка 63%

Borderlands 3 — скидка 52%

A Way Out — скидка 52%

Также в распродажу попали следующие игры: