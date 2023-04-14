В Roblox появились лимитированные вещи

Roblox теперь позволяет авторам контента продавать игровые предметы, которые доступны только в ограниченном количестве — об этом разработчики популярной видеоигры сообщили на форумах для разработчиков. Это означает, что, например, создатель может сделать небольшое количество цифровых свитеров для аватаров Roblox, чтобы сделать этот свитер более ценным. Пользователи также смогут перепродавать эти ограниченные предметы, и когда это происходит, оригинальный автор получит 10 процентов от каждой продажи. До этого авторы уже могли создавать и продавать цифровые предметы, которые помечались в игре как «контент, созданный пользователями». В самой Roblox эти новые пользовательские ограниченные по количеству предметы называют «Лимитедами» и в целом это те же NFT, только в немного другом формате.

Но «Лимитеды» не связаны с блокчейном никаким образом — это предметы, доступные только в Roblox, которые можно приобрести только за игровую валюту Robux, которую вы покупаете за реальные деньги. Кроме того, Roblox требует, чтобы создатели подавали заявки на продажу «Лимитедсов» и платили взнос перед размещением ограниченного предмета. Это может предотвратить засорение рынка мусором, так как авторы, которые не уверены в успехе своего контента, ничего публиковать не станут. И уже сейчас в магазине контента Roblox есть множество интересных продуктов, на которые явно стоит обращать внимание, если вы большой фанат этого контента и играете часто.
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