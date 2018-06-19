В России Ford Focus стал доступен для заказа с пакетом персонализации экстерьера Black Pack

2018-06-19, Автор - Нияз Дусталев; Продукт - Ford Focus Titanium; [152]
Ford Focus, бестселлер линейки Ford в России, в рамках обновления к новому модельному году получил новую опцию Black Pack. У покупателей популярного автомобиля C-сегмента появилась новая возможность придать его экстерьеру больше индивидуальности и современного стиля. С заводским пакетом персонализации экстерьера Black Pack автомобиль приобретает эффектный двухцветный окрас, который позволит владельцу Ford Focus выделиться в потоке.

Новый комплект для персонализации экстерьера Ford Focus был разработан с учетом успеха особой серии White & Black, в прошлом году впервые предложившей двухцветный черно-белый окрас для популярной модели, а также тренда на индивидуализацию внешности автомобиля с помощью контрастной окраски и ярких деталей. Двухцветная окраска кузова, впервые появившаяся на роскошных автомобилях 20-30х годов прошлого века, в последние несколько лет стала популярна у покупателей в самых разных сегментах. В феврале прошлого года в России стартовали продажи специальной серии White and Black, и уже свыше 1000 автомобилей этой серии нашли покупателей.

Комплект для персонализации Black Pack включает крышу, корпуса боковых зеркал и легкосплавные диски черного цвета (16 дюймов). Элементы черного цвета становятся стильными аксессуарами, выгодно оттеняющими основной цвет кузова и придающими автомобилю еще более яркий и современный вид. Пакет персонализации может сочетаться со специально подобранными цветами кузова Moondust Silver (светло-серебристый) и Candy Red (насыщенный красный), а наиболее контрастное сочетание белого Frozen White и черного теперь доступно не только для версии White & Black, но и Special Edition и Titanium.

Возможность персонализировать свой автомобиль с помощью пакета Black Pack есть у покупателей седанов и хетчбэков Ford Focus в комплектациях Titanium и Special Edition. Комплектация Special Edition стала доступна для клиентов Ford в июне 2018 г. и включает кондиционер, аудиосистему с 6 динамиками и USB разъемом, мультимедийную систему SYNC с Bluetooth и голосовым управлением на русском языке, центральный бокс с подлокотником, передние и задние электростеклоподъемники, противотуманные фары и подогрев передних сидений. Для данной комплектации предусмотрен 125-сильный двигатель 1,6л с 5-ступенчатой МКП или 6-ступенчатой АКП. Отличительной особенностью элегантного экстерьера Ford Focus Special Edition стали фальшрадиаторная решетка с хромированными поперечинами, аналогичная устанавливаемой на версии Titanium, а также стильные светодиодные дневные ходовые огни. Стоимость хэтчбека в комплектации Special Edition начинается от 833 000 рублей с учетом сниженной цены и спецпредложений на автомобиль с двигателем мощностью 125 л.с. и МКП.

Доступной для покупателей осталась спецверсия White & Black, в которой сочетаются бело-черный окрас и набор оборудования, близкий к максимальному. В дополнение к оборудованию версии Special Edition, «бело-черные» Ford Focus оснащаются электрообогревами руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателей, датчиками дождя и света, а также двухзонным климат-контролем вместо кондиционера и 16-дюймовыми колесами с легосплавными дисками. Стоимость Ford Focus White & Black с учетом сниженной цены и действующих спецпредложений начинается от 903 000 рублей* за автомобиль с двигателем 1,6 л (125 л.с.) и 5-ступенчатой МКП.

Пакет Black Pack также можно заказать для топовой версии Titanium. В базовое оснащение Ford Focus Titanium помимо перечисленного для White & Black входят мультимедийная система SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным экраном, передние сиденья с увеличенной боковой поддержкой, боковые подушки безопасности, светодиодная подсветка салона. Ford Focus Titanium с учетом сниженной цены и всех спецпредложений можно приобрести от 923 000 рублей* (хэтчбек с двигателем мощностью 125 л.с. и 5-ступенчатой МКП).


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