В России начал продаваться духовой электрический шкаф Hyundai HEO 6647 IX

Относительно недавно в продажу поступил встраиваемый духовой шкаф Hyundai HEO 6647 IX. Внешняя часть его корпуса выполнена преимущественно в темных тонах, что позволяет ему легко вписаться в интерьер кухни.

Внутренний объем духовки равен 68 литрам, поэтому в нее можно будет без проблем приготовить блюда на большую компанию. Например, ими могут быть индейка, утка или целый противень пиццы.

Всего имеются 8 режимов готовки. Среди них есть конвекционный нагрев, позволяющий равномерно запекать блюда и задавать красивую корочку. Также он позволяет экономить электроэнергию. Еще из полезных режимов есть гриль и размораживание. Внутри духовки естественно есть встроенная подсветка.

Температуру можно регулировать в диапазоне от 50 до 250°C. В духовке есть встроенный таймер и функция отложенного старта. Так как в дверь духовки состоит из трехслойного стекла, то ее внешняя часть не нагревается до небывалых высот, поэтому маленькие дети об нее однозначно не смогут обжечься.

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