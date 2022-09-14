В России официально поступил в продажу доступный планшет TCL NXTPAPER 10S

Всегда с собой

Компания TCL объявляет о старте продаж в России планшета TCL NXTPAPER 10S в версиях Wi-Fi и 4G. Новинка ориентирована на тех, кто любит много читать, а также отлично подойдет для детей. Модель оборудована инновационным 10-слойным экраном, который на аппаратном уровне снижает вредное для глаз синее свечение в диапазоне от 415 до 455 нм. Разработка была отмечена престижной премией ассоциации экспертов аудио- и видеотехники EISA в номинации «Инновация года в области защиты зрения», а также получила сертификат международной компании TÜV Rheinland.Новинка получила достаточно компактные размеры для 10-дюймового планшета: толщина корпуса составляет 8,3 мм, а вес всего 490 граммов. Корпус выполнен из прочного окрашенного пластика с матовым софт-тач покрытием. Встроенный аккумулятор ёмкостью 8000 мА‧ч рассчитан на длительную работу в режиме просмотра видео и чтения книг. Заряжается планшет всего 4 часа от комплектного зарядного устройства с разъемом USB-С.

Для работы и учебы

Зрение под защитой

Интерфейсы и подключения

8-ядерный процессор MediaTek MT 8768E в сочетании с графическим чипсетом GE8320 и оперативной памятью 4 ГБ отлично справляются со стандартными задачами для планшета: просмотр видео, конференц-звонки, учебные занятия или игры. Предусмотрена контактная площадка для подключения внешней клавиатуры или сенсорной панели для рисования, что заметно облегчает использование планшета в творческих и рабочих целях. Также экран поддерживает работу со сторонними активными стилусами и технологию мультитач до 10 касаний одновременно. В комплект поставки входит пассивный ёмкостный стилус для удобного создания рукописных заметок. TCL NXTPAPER 10S работает под управлением операционной системы Android 11 и поддерживает все самые актуальные версии приложений, доступных в Google Play маркете.Основной отличительной способностью новинки стал экран с инновационным 10-слойным покрытием, который на аппаратном уровне снижает вредное для глаз синее свечение без искажения натуральных цветов в отображаемой картинке. Такой эффект достигается благодаря LED подсветке со сниженным излучением синей компоненты, двум фильтрам синего и ультрафиолетового спектра, 5 слоям, рассеивающим синее свечение, и финальным матовым антибликовым слоем. Сама матрица выполнена по технологии IPS и поддерживает разрешение FHD 1200*1920.Планшет оснащён всем необходимым для решения рабочих и учебных задач: два стереодинамика для просмотра видео, два микрофона для конференц-звонков, фронтальная и тыловая камера для видеовызовов и стандартные беспроводные протоколы Bluetooth 5.1 и Wi-Fi стандартов 802.11a/b/g/n/ac. Встроенная память составляет 64 ГБ, дополнительно поддерживаются карты памяти microSD объемом до 256 ГБ. Версия TCL NXTPAPER 10S 4G также оснащена слотом для SIM-карт с возможностью осуществления голосовых вызовов и передачи данных в мобильной сети.Планшет TCL NXTPAPER 10S Wi-Fi уже доступен к покупке в крупнейшей сети магазинов электроники DNS по рекомендованной розничной цене 16 990 рублей. Продажи TCL NXTPAPER 10S стартуют 12 сентября по рекомендованной розничной цене 18 990 рублей.