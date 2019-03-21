В России представили Canon RP

19 марта в Москве прошла презентация фотоаппарата Canon RP — самой компактной полнокадровой беззеркальной камеры компании Canon. В рамках мероприятия стали известны все основные технические подробности камеры, а также был показаны новые объективы и объявлены цены.

Canon RP

Canon RP представляет собой упрощенную версию камеры Canon EOS R, которую представили летом прошлого года. Корпус новинки выполнен из пластика с металлическим экзоскелетом внутри, а ее вес составляет всего 485 граммов.

Камера оснащена полнокадровым CMOS-датчиком с разрешением 26,2 МП и новым процессором Canon DIGIC 8. Благодаря этому фотографии получаются с высокой детализацией и хорошей глубиной резкости. Фотоаппарат также получил поддержку ISO до 40 000 и фирменную технологию автофокуса Dual Pixel CMOS AF. Из минусов стоит отметить тот факт, что RAW файлы сохраняются в новом формате CR3, которые до сих пор не читает ни одна программа и это действительно серьезная оплошность.

По сравнению с Canon EOS R, модель RP не получила сенсорный ползунок на панели управления Касательно батареи, то здесь стоит аккумулятора от Canon M50 и его хватает приблизительно на 250 кадров или записи видео в 4K на протяжении 40 минут.

Из беспроводных интерфейсов камера оснащена Bluetooth и Wi-Fi, что позволит не только скидывать фотографии на телефон после съемки черед приложение Canon Camera Connect, но и бэкапить фотографии непосредственно во время фотоссессии. Также Canon RP оснащена GPS, благодаря которому на каждой фотографии будет отмечены координаты, чтобы точно знать где был сделан снимок.

Если говорить про видео, то Canon RP может снимать в разрешении 4K с частотой 25 кадров в секунду или в FullHD при 60 кадров в секунду. Среди видеофункций камера оснащена интервальной 4K-съемкой, интервальным таймером, следящим автофокусом, а также возможность снимать с расширенным динамическим диапазоном.

Цена

Canon RP будет продаваться по цене в 99 990 рублей за версию Body. Также вместе с камерой был представлен объектив и RF 28-70mm F2L USM по цене в 259 990 рублей и RF 24–240mm F4–6.3 IS USM

Примеры фото: