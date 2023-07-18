В России представили посудомоечные машины Candy Rapido…

Также стоит отметить, что посудомоечные машины серии Candy Rapido могут похвастаться самым просторным внутренним пространством среди всех моделей стандартных размеров на рынке — благодаря этому нет необходимости мыть крупногабаритную посуду в ручном режиме, так как всё поместится внутри без каких-либо проблем. Да и производитель реализовал новые держатели для чашек и бокалов, которые регулируются по высоте независимо друг от друга, а также добавил удобную подставку для ножей и прочих длинных предметов. На текущий момент это, пожалуй, самые продвинутые посудомоечные машинки на российском рынке, которые не только радуют своей технологичностью, тихой работой (всего 44 дБ) и фирменным приложением, но и эффективностью — всё же главное, чтобы данное устройство хорошо справлялось с поставленной задачей.