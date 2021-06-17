В России представлена новая модель стирально-сушильной машины серии Candy Smart Pro

Бренд Candy представил в России новую модель стирально-сушильной машины серии Candy Smart Pro. CSOW4 1364T/2-07 с функцией сушки сочетает в себе компактные размеры (глубина по корпусу всего 40 см). Стирально-сушильная машина предлагает широкий функционал, оснащена модулями Wi-Fi и Bluetooth. Максимальная загрузка (стирка) составляет 6 кг, при сушке максимальная загрузка 4 кг. Скорость отжима 1300 об/мин. Машина оснащена функцией обработки белья паром, позволяющая уменьшить количество складок, образующихся в процессе стирки, освежить и восстановить волокна тканей, а так же устранить неприятные запахи.

Стиральная машина имеет большой цифровой дисплей и удобный селектор на 16 программ, 7 из которых являются программами стирки продолжительностью менее 1 часа. Благодаря приложению, доступны режимы стирки детских вещей, белого хлопка, джинсовых тканей, а также возможность создавать свои и сохранять любимые режимы для быстрого запуска. Candy Smart Pro CSOW4 1364T/2-07 имеет класс стирки A, а энергоэффективность класса B.

Стиральная машина Candy Smart Pro CSOW4 1364T/2-07 продается по рекомендованной цене от 31 990 рублей.
Комментарии и отзывы Candy Smart Pro CSOW4 1364T/2-07
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