В России представлены компактные аэрогрили Dreame Play AF01 и AF01 Max

Компания Dreame начала продажи в России аэрогрилей Play AF01 и AF01 Max. У новинок предусмотрены чаши на 6 и 8 литров, установлено по паре нагревательных элементов, а также доступно 10 автоматических режимов для готовки и подогрева еды. Обе модификации оснащены системой Dual-Source Cyclonic: греющие элементы смонтированы как сверху над чашей, так и снизу под ней, а за циркуляцию разогретого воздуха вокруг продуктов отвечает вентилятор. Благодаря такой схеме блюдо подрумянивается и сверху, и снизу, поэтому переворачивать ингредиенты в ходе готовки приходится реже. Отличаются модели друг от друга объемом и мощностью. Play AF01 с чашей на 6 литров подходит для семейного обеда либо ужина — к примеру, чтобы запечь порцию куриных крылышек или картофеля сразу на несколько человек. Более вместительный Play AF01 Max на 8 литров дает возможность приготовить больше за один цикл; это удобно для большой семьи либо при приеме гостей, если делить блюдо на несколько партий не хочется. Мощность устройств — 1 500 и 1 900 Вт соответственно: у модели с увеличенной чашей она выше, ведь требуется прогревать больший объем и удерживать заданную температуру в процессе готовки. Управление возложено на сенсорную панель, размещенную в верхней части корпуса. В распоряжении пользователя десять автоматических программ: аэрогриль, гриль, выпечка, тосты, разогрев, а также режимы для курицы, лосося, картофеля фри, овощей и яблок. При необходимости температуру выставляют вручную — от 40 до 200 °C, подстраивая ее под конкретный рецепт.

Кроме запекания и подогрева, обе модели умеют сушить фрукты и овощи при 40–65 °C. В таком режиме вентилятор вращается медленнее, чтобы тонкие ломтики меньше смещались внутри чаши. Наблюдать за процессом готовки позволяет термостойкое смотровое окно — извлекать чашу и выпускать тепло, открывая крышку, не нужно. Внутренняя поверхность чаш обработана титаново-керамическим антипригарным покрытием, поэтому остатки пищи удаляются проще. Сама камера внутри сделана из металла.