В России представлены новые модели «умных» холодильников и стиральных машин Bosch

Холодильники

8 сентября компания БСХ Россия представила обновленные линейки холодильников Bosch с технологией VitaFresh и узких стиральных машин Bosch PerfectCare, которые призваны упрочить позиции компании на российском рынке в сегменте отдельностоящей крупной бытовой техники. Запуск новинок позволит БСХ Россия обновить ассортимент более чем на 60%.В период пандемии многие стараются ограничить свои походы по магазинам, поэтому потребность хранении и заморозке больших объемов продуктов стала особенно актуальна. В новой линейке полезный объем увеличился на 73 л за счет уменьшения толщины стенок при неизменной эффективности работы и сохранении габаритов. Теперь полезный объем холодильника Bosch составляет 388 л (280 л приходится на холодильное отделение и 108 л на морозильную камеру).

Система VitaFresh Plus гарантирует стабильное поддержание более низкой температуры (около 0 градусов) в отделениях для рыбы и мяса путем подачи направленного холодного воздуха. Использование этой технологии позволяет сохранять свежесть продуктов вдвое дольше. Система охлаждения MultiAir Flow равномерно распределяет холодный воздух во внутреннем пространстве холодильной камеры, что помогает поддерживать заданную температуру, в том числе и в зонах свежести. Антибактериальный угольный фильтр AirFresh со специальным покрытием препятствует возникновению неприятных запахов и развитию бактерий. В выдвижном ящике для хранения фруктов и овощей предусмотрена возможность локальной регулировки влажности.

Складная полка Garage Shelf позволяет, при необходимости, размещать внутри крупногабаритные объекты, такие как 3-литровые банки, кастрюли или арбуз. Выдвижные полки EasyAccess из закаленного стекла облегчают процесс помещения и изъятия продуктов из холодильника. Ящики для рыбы и мяса можно легко доставать по одному или оба сразу, а специальный разделитель в зоне свежести поможет организовать пространство под овощи и фрукты, в зависимости от предпочтений владельца.

Благодаря продуманному расположению источников света, все продукты хорошо видны, а поскольку яркость освещения увеличивается постепенно после открытия дверцы, то глаза не почувствуют дискомфорт. Специальный дизайн PerfectFit позволяет устанавливать холодильник вплотную к стенам и мебели, без зазоров сзади и сбоку, а дверца открывается ровно на 90 градусов. Все это помогает сохранить место на малогабаритных кухнях. Холодильники оснащены инверторным компрессором VarioInverter, который регулирует собственную скорость работы в зависимости от температуры внешней и внутренней среды, а также количества загруженных продуктов, обладая при этом низким уровнем шума и энергопотребления.

Стиральные машины

Приложение Home Connect позволяет удаленно управлять холодильником, устанавливая температуру и режим работы. Это может оказаться полезным, если неожиданно закупили много продуктов: просто, активируйте режим SuperFreezing, и когда приедете домой, морозилка уже будет готова к заморозке больших объемов. Полный цикл производства проходит под Санкт-Петербургом с применением современных технологий и стандартов качества Bosch. Холодильники имеют 10-летний срок службы с 10-летней гарантией на компрессор. Новинки доступны российским покупателям в различных цветовых решениях: от классических (белый, бежевый, графит, нержавеющая сталь и др.) до современных (19 цветов сменных панелей) и эксклюзивных (модели с золотыми аппликациями или покрытиями из стекла).Узкие стиральные машины Bosch PerfectCare оснащены бесшовным барабаном SoftCare Drum объемом 47 литров, асимметричные захваты и рельефная поверхность которого помогают распределять механическое воздействие на вещи, обеспечивая бережное отстирывание. Единовременно машинка способна отстирать до 7 кг белья. Загрузочный люк диаметром 32 см отличается современным дизайном и прочным двойным стеклом. Благодаря дизайну PerfectFit стиральную машину можно устанавливать вплотную к стене, что сэкономит место и не допустит падения за нее предметов.

В новой линейке предусмотрен удобный режим предварительного замачивания Pre-Soaking с возможностью дозагрузки белья перед основной стиркой. Для людей с чувствительной кожей доступна функция дополнительного полоскания (до 3-х раз). Технология выведения пятен AntiStain оптимизирована для борьбы с четырьмя наиболее распространенными видами загрязнений даже на деликатных тканях: трава, жир, красное вино и кровь.

Специальная программа Sport Shoes предназначена для стирки спортивной обуви из синтетических материалов. Повышенный уровень воды и деликатные движения барабана снижают уровень шума и предотвращают повреждение обуви. При активации функции «Антисминание» процесс отжима происходит с увеличенными интервалами и при пониженной скорости, в результате чего белье меньше мнется. Программа ActiveOxygen с помощью активного кислорода без добавления воды и моющих средств удаляет запахи и освежает даже те вещи, которые не предназначены для машинной стирки.

В новых моделях расход электроэнергии на 20% ниже, чем предусмотрено наивысшим классом энергоэффективности «А». Это достигается за счет системы ActiveWater Plus нового поколения. С помощью специального сенсора определяется точный вес сухого белья и оптимизируется количество воды на разных этапах стирки и полоскания. Инверторные моторы нового поколения EcoSilence Drive работают значительно тише, чем обычные, а система подвески AntiVibration System эффективно поглощает колебания, возникающие в процессе стирки и при отжиме, практически не передавая вибрации на корпус.

Функция удаленного управления через приложение Home Connect позволяет выбрать оптимальную программу и контролировать стирку, где бы вы не находились. В случае возникновения ошибки, информация может быть автоматически передана в сервисную службу, после чего операторы постараются удаленно решить проблему, либо сформируется заявка на вызов инженера. С функцией «Easy Start», приложению достаточно сообщить цвет и тип ткани, а также уровень загрязнения, и оно выберет оптимальные настройки стирки, по окончании которой придет push-уведомление.

Система защиты от протечек AquaStop позволяет осуществить блокировку подачи воды в месте крепления шланга к вентилю. Благодаря ей можно спокойно уходить из дома, не боясь затопить соседей, при этом, гарантия на систему дается на весь срок службы прибора (10 лет). Ну, а если AquaStop не сработает, то компания БСХ готова возместить весь ущерб. Так же, как и холодильники, узкие стиральные машины PerfectCare изготавливаются под Санкт-Петербургом в соответствии с немецкими стандартами качества.

Автор: Артем Костенко