В России представлены новые модели «умных» холодильников и стиральных машин Bosch

8 сентября компания БСХ Россия представила обновленные линейки холодильников Bosch с технологией VitaFresh и узких стиральных машин Bosch PerfectCare, которые призваны упрочить позиции компании на российском рынке в сегменте отдельностоящей крупной бытовой техники. Запуск новинок позволит БСХ Россия обновить ассортимент более чем на 60%.

Холодильники

В период пандемии многие стараются ограничить свои походы по магазинам, поэтому потребность хранении и заморозке больших объемов продуктов стала особенно актуальна. В новой линейке полезный объем увеличился на 73 л за счет уменьшения толщины стенок при неизменной эффективности работы и сохранении габаритов. Теперь полезный объем холодильника Bosch составляет 388 л (280 л приходится на холодильное отделение и 108 л на морозильную камеру).

Система VitaFresh Plus гарантирует стабильное поддержание более низкой температуры (около 0 градусов) в отделениях для рыбы и мяса путем подачи направленного холодного воздуха. Использование этой технологии позволяет сохранять свежесть продуктов вдвое дольше. Система охлаждения MultiAir Flow равномерно распределяет холодный воздух во внутреннем пространстве холодильной камеры, что помогает поддерживать заданную температуру, в том числе и в зонах свежести. Антибактериальный угольный фильтр AirFresh со специальным покрытием препятствует возникновению неприятных запахов и развитию бактерий. В выдвижном ящике для хранения фруктов и овощей предусмотрена возможность локальной регулировки влажности.

Складная полка Garage Shelf позволяет, при необходимости, размещать внутри крупногабаритные объекты, такие как 3-литровые банки, кастрюли или арбуз. Выдвижные полки EasyAccess из закаленного стекла облегчают процесс помещения и изъятия продуктов из холодильника. Ящики для рыбы и мяса можно легко доставать по одному или оба сразу, а специальный разделитель в зоне свежести поможет организовать пространство под овощи и фрукты, в зависимости от предпочтений владельца.

Благодаря продуманному расположению источников света, все продукты хорошо видны, а поскольку яркость освещения увеличивается постепенно после открытия дверцы, то глаза не почувствуют дискомфорт. Специальный дизайн PerfectFit позволяет устанавливать холодильник вплотную к стенам и мебели, без зазоров сзади и сбоку, а дверца открывается ровно на 90 градусов. Все это помогает сохранить место на малогабаритных кухнях. Холодильники оснащены инверторным компрессором VarioInverter, который регулирует собственную скорость работы в зависимости от температуры внешней и внутренней среды, а также количества загруженных продуктов, обладая при этом низким уровнем шума и энергопотребления.

Приложение Home Connect позволяет удаленно управлять холодильником, устанавливая температуру и режим работы. Это может оказаться полезным, если неожиданно закупили много продуктов: просто, активируйте режим SuperFreezing, и когда приедете домой, морозилка уже будет готова к заморозке больших объемов. Полный цикл производства проходит под Санкт-Петербургом с применением современных технологий и стандартов качества Bosch. Холодильники имеют 10-летний срок службы с 10-летней гарантией на компрессор. Новинки доступны российским покупателям в различных цветовых решениях: от классических (белый, бежевый, графит, нержавеющая сталь и др.) до современных (19 цветов сменных панелей) и эксклюзивных (модели с золотыми аппликациями или покрытиями из стекла).

Стиральные машины

Узкие стиральные машины Bosch PerfectCare оснащены бесшовным барабаном SoftCare Drum объемом 47 литров, асимметричные захваты и рельефная поверхность которого помогают распределять механическое воздействие на вещи, обеспечивая бережное отстирывание. Единовременно машинка способна отстирать до 7 кг белья. Загрузочный люк диаметром 32 см отличается современным дизайном и прочным двойным стеклом. Благодаря дизайну PerfectFit стиральную машину можно устанавливать вплотную к стене, что сэкономит место и не допустит падения за нее предметов.

В новой линейке предусмотрен удобный режим предварительного замачивания Pre-Soaking с возможностью дозагрузки белья перед основной стиркой. Для людей с чувствительной кожей доступна функция дополнительного полоскания (до 3-х раз). Технология выведения пятен AntiStain оптимизирована для борьбы с четырьмя наиболее распространенными видами загрязнений даже на деликатных тканях: трава, жир, красное вино и кровь.

Специальная программа Sport Shoes предназначена для стирки спортивной обуви из синтетических материалов. Повышенный уровень воды и деликатные движения барабана снижают уровень шума и предотвращают повреждение обуви. При активации функции «Антисминание» процесс отжима происходит с увеличенными интервалами и при пониженной скорости, в результате чего белье меньше мнется. Программа ActiveOxygen с помощью активного кислорода без добавления воды и моющих средств удаляет запахи и освежает даже те вещи, которые не предназначены для машинной стирки.

В новых моделях расход электроэнергии на 20% ниже, чем предусмотрено наивысшим классом энергоэффективности «А». Это достигается за счет системы ActiveWater Plus нового поколения. С помощью специального сенсора определяется точный вес сухого белья и оптимизируется количество воды на разных этапах стирки и полоскания. Инверторные моторы нового поколения EcoSilence Drive работают значительно тише, чем обычные, а система подвески AntiVibration System эффективно поглощает колебания, возникающие в процессе стирки и при отжиме, практически не передавая вибрации на корпус.

Функция удаленного управления через приложение Home Connect позволяет выбрать оптимальную программу и контролировать стирку, где бы вы не находились. В случае возникновения ошибки, информация может быть автоматически передана в сервисную службу, после чего операторы постараются удаленно решить проблему, либо сформируется заявка на вызов инженера. С функцией «Easy Start», приложению достаточно сообщить цвет и тип ткани, а также уровень загрязнения, и оно выберет оптимальные настройки стирки, по окончании которой придет push-уведомление.

Система защиты от протечек AquaStop позволяет осуществить блокировку подачи воды в месте крепления шланга к вентилю. Благодаря ей можно спокойно уходить из дома, не боясь затопить соседей, при этом, гарантия на систему дается на весь срок службы прибора (10 лет). Ну, а если AquaStop не сработает, то компания БСХ готова возместить весь ущерб. Так же, как и холодильники, узкие стиральные машины PerfectCare изготавливаются под Санкт-Петербургом в соответствии с немецкими стандартами качества.

Автор: Артем Костенко
Комментарии и отзывы
Обзоры:
Лучший холодильник. Bosch KGE39XK2ARЛучший холодильник. Bosch KGE39XK2AR
Лучшая мультиварка до 10 000. Philips HD4749/03 Avance CollectionЛучшая мультиварка до 10 000. Philips HD4749/03 Avance Collection
Обзор Candy CBT6130/2W-07. Встраиваемая телескопическая вытяжкаОбзор Candy CBT6130/2W-07. Встраиваемая телескопическая вытяжка
Новости:
Промокоды на технику Philips до 50%

Всемирно известный бренд Philips, история которого насчитывает более 100 лет, до сих пор остается лидером...
Обзор LEX EDM 070 BL. Встраиваемый духовой шкаф с механическим управлением

Сегодня в центре внимания у нас будет встраиваемый духовой шкаф LEX EDM 070 BL. Среди его особенностей от...
Лучшие индукционные варочные панели. LEX EVI 430 BL

Варочная панель индукционного типа — современное устройство для стильного кухонного помещения. Можно забы...
Обзор TP-LINK Archer AX20. Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6Обзор TP-LINK Archer AX20. Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6
Лучшие машинки для стрижки волос. MOSER 1888-0051 Li+Pro2Лучшие машинки для стрижки волос. MOSER 1888-0051 Li+Pro2
Обзор LEXAND LR16 Dual. Недорогой двухканальный видеорегистраторОбзор LEXAND LR16 Dual. Недорогой двухканальный видеорегистратор
Обзор Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020). Семейный планшетОбзор Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 64Gb (2020). Семейный планшет
Лучший увлажнитель воздуха. Xiaomi CJXJSQ02ZMЛучший увлажнитель воздуха. Xiaomi CJXJSQ02ZM
Kingston выпустила серию накопителей Dat...
Kingston выпустила серию накопителей DatСерия флеш-накопителей Kingston DataTraveler включает три модели. Все они обеспечивают безопасность данны...
Moto G9 Plus прошёл сертификацию TUV Rhe...
Moto G9 Plus прошёл сертификацию TUV RheСмартфон Moto G9 Plus с аккумулятором ёмкостью 4700 мАч прошёл сертификацию TUV Rheinland и был замечен н...
Apple выпустила tvOS 14 Beta 7 для разра...
Apple выпустила tvOS 14 Beta 7 для разраApple объявила разработчикам седьмую бета-версию tvOS 14 для тестирования. Теперь разработчики могут загр...
Напечатанные модели iPhone 12 показали н...
Напечатанные модели iPhone 12 показали нВ сети появились фотографии смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro, напечатанных на 3D-принтере. Вероятно, ...
Европейские Huawei P20 и P20 Pro обновил...
Европейские Huawei P20 и P20 Pro обновилКомпания Huawei выпустила стабильную версию прошивки EMUI 10 на базе Android 10 для европейских версий см...
Samsung Galaxy M01 Core стоит 73 доллара...
Samsung Galaxy M01 Core стоит 73 доллараВ последнее время многие пользователи стали говорить о том, что компания Samsung выпускает просто шикарны...
Состоялся анонс PVPVE шутера The Raid...
Состоялся анонс PVPVE шутера The RaidСреди множества представленных на мероприятии Gamescom 2020 игр есть интересный проект под названием The ...
Смартфону Xiaomi Mi Mix 4 прочат 100-Вт ...
Смартфону Xiaomi Mi Mix 4 прочат 100-Вт Китайские источники опубликовали фотографии постера, раскрывающего характеристики еще не представленного ...
Poco X3 содержит только самое необходимо...
Poco X3 содержит только самое необходимоXiaomi Poco представляет свое фирменное устройство среднего класса Poco X3. ...
Семидюймовый Honor X10 Max показали на ж...
Семидюймовый Honor X10 Max показали на жВ сети появилось первое живо фото смартфона Honor X10 Max 5G в руках у пользователя, а также скорректиров...
Представлен корпус Nagao N-Frame-EATX бе...
Представлен корпус Nagao N-Frame-EATX беКомпания Nagao Manufacturing пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью N-Frame-EATX, которая от...
Обзор Harper HCLK-2050. Радиобудильник...
Обзор Harper HCLK-2050. РадиобудильникСовременные смартфоны заменили целые сегменты нишевых устройств, предложив универсальный гибридный формат...
Обзор Playme CVD-19. Ультрафиолетовый стерилизатор для смартфонаОбзор Playme CVD-19. Ультрафиолетовый стерилизатор для смартфона
Обзор HARPER UCH-350. Сетевой фильтр с розетками и USBОбзор HARPER UCH-350. Сетевой фильтр с розетками и USB
Обзор Artway AV-396 Super Night Vision. Видеорегистратор с улучшенным качеством ночной съемкиОбзор Artway AV-396 Super Night Vision. Видеорегистратор с улучшенным качеством ночной съемки
Обзор Abkoncore A530. Недорогая мышка с подсветкой и макросамиОбзор Abkoncore A530. Недорогая мышка с подсветкой и макросами
Обзор SJCAM SJ10 Pro. Экшн-камера с защищенным корпусом и стабилизациейОбзор SJCAM SJ10 Pro. Экшн-камера с защищенным корпусом и стабилизацией
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor