В России представлены ридеры ONYX BOOX Faust 5 и ONYX BOOX Volta 4

Компания МакЦентр, которая выступает эксклюзивным дистрибьютором продукции компании ONYX International Inc, официально сообщила о расширении своей продуктовой линейки сразу двумя новыми ридерами. Важно отметить, что новинки представлены в самом популярном формате 6 дюймов — речь об электронных книгах ONYX BOOX Faust 5 и ONYX BOOX Volta 4, которые являются прямым продолжением двух крайне востребованных среди пользователей линеек устройств. Естественно, оба устройство оснащены продвинутыми экранами E Ink Carta на базе электронных чернил с довольно приятными характеристиками, сенсорным управлением и подсветкой. Собственно, фирменная технология подсветки MOON Light 2 позволяет пользователю регулировать цветовую температуру дисплея в зависимости от условий освещения, что очень полезно для глаз.

Из интересных функций стоит выделить поддержку Wi-Fi и Bluetooth, что позволяет подключать к устройству внешнюю периферию или другие гаджеты, плюс у потенциального покупателя устройства будет возможность подключаться к сети интернет и получать необходимую информацию или скачивать приложения. А учитывая, что ридеры работают на базе операционной системы Android 11, вариантов приложений будет очень даже много — это, практически, полноценный планшетный компьютер, только с дисплеем, который не вредит зрению и не нагружает глаза при длительном использовании. Да и цены на новинки достаточно адекватные — модель ONYX BOOX Volta 4 обойдётся всего в 12 990 рублей, тогда как ONYX BOOX Faust 5 стоит 12 490 рублей.
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