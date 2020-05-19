В России стартовали продажи TP-Link Deco X20 с Wi-Fi 6

TP-Link представляет в России Deco X20 – высокоскоростную Mesh-систему с поддержкой нового поколения беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax). Благодаря поддержке новейшего стандарта беспроводной связи, а также технологий MU-MIMO, OFDMA, и 1024-QAM Deco X20 значительным образом увеличивает пропускную способность и производительность беспроводной сети, особенно в загруженной пользовательской среде.

Поддержка Wi-Fi 6, общая скорость до 1800 Мбит/с (1200 Мбит/с на 5 ГГц и 574 Мбит/с на 2,4 ГГц)

Подключение большого числа устройств: технологии OFDMA и MU-MIMO увеличивают пропускную способность в 4 раза

Единая беспроводная сеть с широким покрытием и поддержкой бесшовного роуминга

Ультранизкая задержка: отсутствие высокого пинга наиболее ощутимо в онлайн-играх и видеочатах

Поддержка стандарта шифрования WPA3 и утилиты TP-Link HomeCareTM (встроенный антивирус, приоритизация трафика и родительский контроль)

Простая настройка и управление с помощью мобильного приложения

Совместимость с другими моделями Deco

Основные функции Deco X20: