В России стартовали продажи TP-Link Deco X20 с Wi-Fi 6

Основные функции Deco X20:
- Поддержка Wi-Fi 6, общая скорость до 1800 Мбит/с (1200 Мбит/с на 5 ГГц и 574 Мбит/с на 2,4 ГГц)
- Подключение большого числа устройств: технологии OFDMA и MU-MIMO увеличивают пропускную способность в 4 раза
- Единая беспроводная сеть с широким покрытием и поддержкой бесшовного роуминга
- Ультранизкая задержка: отсутствие высокого пинга наиболее ощутимо в онлайн-играх и видеочатах
- Поддержка стандарта шифрования WPA3 и утилиты TP-Link HomeCareTM (встроенный антивирус, приоритизация трафика и родительский контроль)
- Простая настройка и управление с помощью мобильного приложения
- Совместимость с другими моделями Deco