В России стартовали продажи полноразмерной сушильной машины Candy Rapid’O

Подразделение компании Haier Europe, отвечающее за развитие бренда Candy в России, объявляет о старте продаж полноразмерной сушильной машины Candy Rapid’O ROE H10A2TCE-07 (арт. 31102330) с глубиной корпуса 60 см и загрузкой до 10 кг, которая может быть установлена в колонну на полноразмерную стиральную машину с помощью специального установочного комплекта.

Candy Rapid’O ROE H10A2TCE-07 оснащена экономичным тепловым насосом Heat Pump, который позволяет эффективнее сушить вещи при меньшем энергопотреблении. Данная технология обеспечивает минимальные потери тепла, что позволяет экономить до 50% электроэнергии по сравнению с сушильными машинами конденсационного типа. Благодаря насосу Heat Pump сушильная машина Candy Rapid’O ROE H10A2TCE-07 не нуждается в предварительной дорогостоящей работе по монтажу отводных каналов для влажного воздуха, а также может быть установлена в любом помещении без риска изменения уровня влажности.

На панели управления новой сушильной машины доступны 14 программ сушки, 7 из которых – быстрые, а также специальные программы различных видов тканей, на которых сушка может осуществляться как по времени, так и по остаточной влажности. Например, программа сушки шерсти, сертифицированная WOOLMARK, позволяет бережно высушить шерстяные изделия без потери внешних качеств, благодаря особому алгоритму движения барабана и тщательному контролю температуры. «Ежедневная Идеальная 59’» и «Ежедневная 45'» - универсальные программы на каждый день, обеспечивающие отличное качество сушки для средней загрузки с заданным временем исполнения. «Эко 30’» подходит для малой загрузки, позволяя высушить вещи с максимальной экономией времени и электроэнергии, а программы «Освежить» (20 мин) и «Без складок» (12 мин) идеально убирают неприятный запах из белья с функцией разглаживания складок.

При активации функции «Лёгкая глажка», доступной на панели управления, машина изменяет алгоритм движения барабана для уменьшения количества термических заломов на ткани, а также автоматически устанавливает уровень сушки на «Готово для глажки»: вещи при завершении цикла сушки будут немного влажными, что облегчит глажку. Некоторые программы сушки предполагают возможность установки индивидуальных настроек, таких как изменение длительности сушки (шаг 10 мин) и уровня остаточной влажности белья. Все внесенные изменения могут быть зафиксированы благодаря наличию функции «Память» для повторного использования без необходимости повторной настройки

Сушильная машина Candy Rapid’O ROE H10A2TCE-07 обладает функцией дистанционного управления через фирменное приложение, в котором пользователю помимо возможности индивидуальных настроек доступны 20 дополнительных программ сушки, практические советы по уходу за машиной и статистическая информация. Как и прежде компания поддерживает идею рационального расходования ресурсов, поэтому, благодаря расположенному на двери контейнеру для конденсата в виде лейки - EasyCase, который невероятно легко извлечь и вернуть на место, всю скопившуюся в нем влагу можно использовать повторно, например, для поливки цветов. Индикатор, расположенный на панели управления, оповестит о необходимости опустошения контейнера.

Candy Rapid’O ROE H10A2TCE-07 относится к сушильным машинам сниженного энергопотребления класса А++, что позволяет пользоваться несколькими электроприборами без риска перегрузки сети. Рекомендованная цена Candy Rapid’O ROE H10A2TCE-07 составляет 64880 рублей.