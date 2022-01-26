В Steam Deck появится новая функция облачной синхронизации прогресса

Таким образом, вы сможете забрать свое сохранение, когда садитесь за компьютер или другое устройство со Steam. Steam Deck также автоматически загрузит обновления сохранения, когда вы выведете устройство из спящего режима. Бесшовное сохранение в облаке — это то, с чем многие годы работали конкуренты (например, Nintendo Switch). Тем не менее, Valve говорит, что разработчикам придется вручную включать динамическую облачную синхронизацию в своих играх, поэтому может потребоваться время, чтобы эта функция стала доступной в некоторых из ваших любимых игр, и для нее обязательно потребуется подключение к интернету. Если динамическая облачная синхронизация не включена, Steam все равно будет отслеживать ваш прогресс в Steam Deck, но работать это будет в штатном режиме, как и на компьютерах на текущий момент.