В Steam должны добавить Game Pass от Microsoft…

Хотя PC Game Pass может никогда не появиться в Steam, по крайней мере, у Microsoft есть прецедент для подражания. Летом 2020 года издатель Electronic Arts сделал свой сервис подписки EA Play доступным в Steam. Стоит отметить, что, как указывает The Verge, не каждый уровень EA Play доступен на торговой площадке, и 30-процентная доля продаж Valve может стать спорным вопросом в любых переговорах между ней и Microsoft. Что бы это ни стоило, Microsoft также выразила заинтересованность в добавлении Steam в магазин приложений Windows 11. В июне прошлого года Панос Панай из Microsoft сказал, что Valve будет «очень желанна» на рынке. Соответственно, этот вопрос уже обсуждается и если сервис реализуют, то ситуация будет более чем приятная для геймеров с данной подпиской.