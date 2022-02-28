В Steam должны добавить Game Pass от Microsoft

Компания Valve официально заявляет, что готова сотрудничать с Microsoft, чтобы перенести PC Game Pass в Steam. «Я не думаю, что это то, что мы должны делать сами, создавая сервис подписки в настоящее время», — сказал генеральный директор Valve Гейб Ньюэлл в недавнем интервью PC Gamer. «Но для их клиентов это явно популярный вариант, и мы были бы более чем счастливы работать с ними, чтобы получить это в Steam». Последующие комментарии Ньюэлла предполагают, что PC Game Pass не появится в Steam в ближайшее время, но две компании обсуждали эту возможность. «Мы много разговаривали с людьми на эту тему», — сказал он. «Если ваши клиенты этого хотят, вы должны выяснить, как это сделать. Вот где мы находимся».

Хотя PC Game Pass может никогда не появиться в Steam, по крайней мере, у Microsoft есть прецедент для подражания. Летом 2020 года издатель Electronic Arts сделал свой сервис подписки EA Play доступным в Steam. Стоит отметить, что, как указывает The Verge, не каждый уровень EA Play доступен на торговой площадке, и 30-процентная доля продаж Valve может стать спорным вопросом в любых переговорах между ней и Microsoft. Что бы это ни стоило, Microsoft также выразила заинтересованность в добавлении Steam в магазин приложений Windows 11. В июне прошлого года Панос Панай из Microsoft сказал, что Valve будет «очень желанна» на рынке. Соответственно, этот вопрос уже обсуждается и если сервис реализуют, то ситуация будет более чем приятная для геймеров с данной подпиской.